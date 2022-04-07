Şairler Sultanı Baki’nin Divanı

* TBMM Arşivlerinde bulunan "Bâkî Divanı"nın içerisinden müstesna bir sayfa

◾ Bâkî'yi dönemdaşlarından ayıran en önemli şiiri "Sümbül Kasidesi" oldu. Bu şiir ile Zâtî'nin dikkatini çeken Bâkî, dönemin edebi alanda ileri gelenleri ile tanışarak kendisine bir edebi bir muhit inşa eder.

◾ Danişmendlik, katiplik, hocalık, müderrislik, kazaskerlik ve Medine kadılığı yapan Bâkî, hayatı boyunca saraya yakın olup, alimane ve dervişane bir hayatı benimseyerek her kesimden beğeni toplayan ve hürmet gören bir karakter olarak anılır.

10 maddede edebiyatın gür sesi: Baki