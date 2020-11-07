10 maddede edebiyatın gür sesi: Baki

📌Baki, 18-19 yaşlarına geldiğinde İstanbul'un en beğenilen genç şairlerinden biri oldu. Hocası Mehmet Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ile ününü artırdı ve dönemin ünlü şairlerinden Zati'nin dikkatini çekti.

📌 Edebiyat okulu olarak kabul edilen Zati'nin Beyazıt Camii avlusundaki remilci dükkânına uğrayıp üstada şiirlerini beğendirmeye çalışırdı.

📌Zati'nin şiirlerine yazdığı nazireler ile şiir dilini daha da geliştiren Baki, bir yandan dönemin ünlü şahsiyetleri ile tanışıp hünerlerini gösterirdi.