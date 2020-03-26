Divan edebiyatının harflerle kurulan kelime oyunları

📌Divan şiirinde, Osmanlı alfabesindeki harflerin sayısal değerlerine anlamlar yüklenirdi. Şairler, harflerin sayısal değerlerinden yararlanarak tarih düşürürdü. Divan şairleri alfabedeki harflerin biçimlerinden yararlanarak benzetmeler yapar, hüner gösterirlerdi. Örneğin güzelin boynu elif, saçı cim, kaşı ra, ağzı mim harfine benzetirlerdi. Bu harfleri farklı şekillerde sırlayarak anlamlı sözcükler elde ederler.
📌Divan edebiyatında harfler ekseninde oluşturulan benzetme ve tasavvurlardan bazıları şunlardır:
Elif (ا ): Allah'ın birliği, bir, boy, burun, parmak, göğüste boylamasına yara, minare, sancak, tel, mum, çevgân, ok, kılıç, hançer, mızrak, yol, köprü, kalem
Cîm (ج):Saç
Dâl (د): Bükülmüş boy, saç, kaş, hilâl, hançer, ayak
Râ (ر): Kaş, hançer, kılıç, hilâl, eğilmiş boy;
sîn (س): Diş, testere, tarak
Sad (ص): Göz
Ayın (ع): Göz, nal
Kâf (ك): Bükülmüş boy
Lâm (ل): Saç, bükülmüş boy
Mîm (م ): Ağız
Nûn (ن): Kaş, hilâl, nal, devat, bükülmüş boy, kâse
Vâv (و): Yaşlı insan vücudu
Hâ (ه): Göz, ağız, ay, yara
Lâmelif (لا): Eğri boy, Zülfikar;
Yâ (ى): Kaş, yay
Burada benzetmeden çok yay kelimesinin yâ olarak da yazılması dolayısıyla bir ilgi söz konusudur.
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