Divan edebiyatının harflerle kurulan kelime oyunları

Gönüller avlasa avcı güzelliğin tan mı

Bu zülf ü kadd ü dehanın çün oldu dam ona

Ayni

📌Ayni, sevgilisini avcıya benzeyen güzelliğinin gönüller avlamasına şaşırmamak gerektiğini, çünkü sevgilinin sevgilisinin saç, boy ve ağızıyla zaten bir dam (tuzak) olduğunu söyler.

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