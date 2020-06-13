Divan edebiyatının üstadı Zati'nin beyitleri ve anlamları

Dediler Zati'ye birkaç gammaz

Baki-i zağ uğurlar sözünü

Dedi ol bülbül-i gülzar-ı sühan

Besle kargayı çıkarsın gözünü

Birkaç dedikoducu gelip Zati'ye "Şu Karga Baki senin şiirlerini çalıyor!" dediler. Söz gülistanının bülbülü olan o usta şair şöyle cevap verdi: "Bunda şaşılacak ne var; besle kargayı, oysun gözünü!"

(Baki, kısa boylu, kara kuru bir adamdı. Burnunun eğriliğinden dolayı onu çekemeyenler "Karga Baki" lakabını taktılar. Bu kıtada anlatılan hikâye ise tam tersinden gerçekleşti.)

Zağ: Karga

Bülbül-i gülzar-ı sühan: Söz gülistanının bülbülü

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler