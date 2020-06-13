Divan edebiyatının üstadı Zati'nin beyitleri ve anlamları
Divan edebiyatının üstadı Zati'nin beyitleri ve anlamları
Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Zati, 16. yüzyılda yaşadı. Üstad olarak anılan şair, döneminin en çok şiir yazan kalemlerinden biriydi. Öyle ki üç divan oluşturacak kadar şiiri bulunurdu. Yahya Bey, Baki gibi önemli şahsiyetlere hocalık yapan Zati, birçok gencin yetişmesine de vesile oldu. İyi bir eğitimi olmamasına rağmen yeteneklerini geliştiren usta şairin hafızlarda yer edinen şiirlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 13.06.2020
09:10
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
09:38