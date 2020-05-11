Edebiyat dünyasına dair en merak edilen sorular

📌 Servet-i Fünun daha çok Batı edebiyatını takip eden sanatçıların kurduğu bir edebiyattır. Bu edebiyatı kuran topluluk daha çok divan edebiyatının kalıplaşmış kurallarına karşı yenilik peşinde olmuş ve eski-yeni çatışması içinde "yeni" safında yer almıştır. Ancak kullandıkları dil, eleştirdikleri divan edebiyatının dilinden bile ağırdır. Çelişki gibi görünen bu durumun sebepleri nelerdir?

📌 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatı'nın Ana Çizgileri isimli çalışmasında bu durumu Servet-i Fünuncuların Osmanlıcayı güçlü bir dil olarak görmelerine bağlar.

Servet-i Fünun edebiyatı şahsi mi toplumsal mı?