Tek başına bir ümmet: Hz. İbrahim (AS)

Hz. İbrahim'in (AS) vasıfları:

↪ Hanîf : Hz. Muhammed'in (SAV) peygamberliğinden önce Cahiliye döneminde Allah'ın birliğine inanarak şirk ve dalaletten kurtulan kimselere denir. Kısacası batıldan Hakk'a dönen kimsedir.

◾ Hz. İbrahim'in inancı, Haniflik olarak bilinir ve bu inanca tabi olanlara "Millet-i İbrahim" denir. Tamlamadaki millet kelimesi "nesil" manasına gelirken zamanla anlam daralmasına uğrayarak bugünkü anlamıyla kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in (AS) milletinden şöyle bahsedilir: "Muhsin olarak (kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışarak) yüzünü Allah'a teslim eden ve hanif olan İbrahim'in milletine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? Ki, Allah İbrahim'i dost edinmiştir." (Nisâ Suresi, 125. ayet)

↪ Müslim : Arapçada "boyun eğmek" ve "barış yapmak" anlamına gelen "İslam" kelimesinden türemiştir. İslam'a tabi olan kimse manasına gelir. Farsça çoğul eki olan "ân" getirilerek yapılan Müslüman şekli kullanılır.

◾ Kadı ve müfessir Beyzavî, Hz. İbrahim'i (AS) şöyle tanımlamıştır: "Müşrik fırkalarla mücadele eden muhakkiklerin ve muvahhidlerin yani Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edenlerin önderidir."

◾ Eğitimci - yazar Ali Rıza Temel, Hz. İbrahim'e (AS) atfedilen bu sıfatların insanlarda uyandırdığı etkiyi şu sözleriyle açıkladı: "Salihlerin zikredildiği yere rahmet inerken zalimlerin anıldığı yerde hayır yoktur."

Hz. İbrahim'in hayatı ve mucizeleri