Müslümanların ortak aklı: İstişare

◼ Müminlerin güzel bir vasfı olan istişare üç yerde geçer. Bu ayetlerde istişare kavramı toplumsal hayatın harçlarından biri olarak anlatılır ve müminlerin aralarında bu kavramı yaşatmaları istenir.

◼ Asr-ı Saadet'te Ashab-ı Kiram'ın en çok titizlik gösterdikleri hususlardan biri olan istişare, müminlerin vasıflarından olmuş ve toplumda yayılmıştır.

SAHABENİN ÜMMETE ÖRNEKLİĞİ