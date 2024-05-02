Mezamorta Hüseyin Paşa kimdir?

🔷 17. yüzyılın sonlarına doğru Fransa, Cezayirli denizcilerin saldırılarından kurtulmak için bir antlaşma yaptı. Ancak Fransızlar, antlaşmanın bir maddesine uymayarak, esir değiş tokuşu şartını belirtilen şekliyle yapmadılar. Müslüman esirlerden yalnızca yaşlı ve hasta olanları iade ettiler. Genç Müslüman erkeklerini ise Cezayir'e göndermediler. Bunun üzerine Cezayir halkı ve Dayı adı verilen liderleri arasında gerginlik arttı.

🔷 Fransızların bu tutumu, Cezayir'de saldırıların devam etmesine neden oldu. Ardından, 1682 ve 1683 yıllarında Fransız donanması Cezayir'i bombaladı. Amiral Duquesne komutasındaki donanma, Cezayir Dayısı Hasan Baba'nın direnişini kırmak için kararlı bir şekilde saldırıya geçti. Cezayir Dayısı, Fransa'nın bu saldırasına boğun eğdi ancak elinde ödemek için istenen tazminatı bulacak kadar kaynak yoktu.