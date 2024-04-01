Mısır Piramitleri nasıl yapıldı?

⛰ Eski Mısır'da inşa edilen piramitler, Mısır'ın yöneticileri olan firavunların mezarları olarak inşa edilmiştir. Bu devasa yapıların yapılış amacı anıt mezar olarak planmıştır. Günümüzdeyse dünyanın en ikonik yapıları olarak büyük ilgi çekiyorlar.

⛰ Piramitlerin iç kısımlarında odalara bölünmüş şekilde firavunların mumyalanmış haldeki mezar odaları bulunmaktadır. Piramitlerin inşa edilme amacı, Firavunların ölümden sonraki yaşamlarına güvenli bir geçiş sağlamaktı. Firavunlar, öldükten sonra mumyalanmış bedenleriyle piramitlerin içine yerleştirilir ve onlara ölümden sonraki yaşamlarında (inançları gereği) gerektiğine inandıkları eşyalar, hazineler ve yiyeceklerle birlikte gömülürdü.