Girit Kuşatması'nın 24 yıl sürmesinin sebepleri

🔷 Girit Adası 1204 yılında, Venedikliler tarafından bir soyludan 100 bin gümüş karşılığında satın alınmış ve o tarihten itibaren Venedikliler toprağı olarak bilinmektedir.

🔷 Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul'un fethinden sonra Akdeniz ve Karadeniz'de büyük deniz gücüne kavuşmuş ve denizlerdeki fetihlerini sürdürmüştür. 1645 yılına gelindiğinde ise Doğu Akdeniz'deki tüm adalar fethedilmiş, geriye yalnızca Venediklilerin elinde olan Girit Adası kalmıştı. Bu durum, Osmanlıların Akdeniz'deki deniz hakimiyeti için bir tehdit unsuruydu.