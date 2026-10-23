Denizlerde kudretli bir sancak: Osmanlı Donanması

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↬ Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra 1455'te Tersane-i Amire'yi kurarak donanmanın merkezini İstanbul'a taşıdı. Başta İstanbul Galata bölgesinde ve Ege'de İzmir gibi stratejik konumu olan yerlere de gemilerin inşa edildiği, onarıldığı ve donatıldığı tersaneler olmak üzere donanma cephanelikleri ve tersaneler kuruldu.

↬ Donanma, kuruluşundan beri kullandığı kürekli kadırgalardan toplarla donanmış yelkenli gemilere geçişi başarılı şekilde sağladı. Değişen deniz savaşı taktiklerine uyum sağlamak için deniz teknolojisindeki gelişmeleri ve ilerlemeleri yakından takip ederek donanmayı güncellemeye devam etti.