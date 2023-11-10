İkinci Dünya Savaşı’nın bittiğine inanmadığı için 30 yıl daha savaşmaya devam eden Japon askeri
Hiroo Onoda'nın tarihte eşine ender rastlanan bir hikayesi var. Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'na katılmasından sonra Onoda, Filipinler'in Lubang Adası'nda görev yapan askerlerin yanına gönderilir. Savaş 1945'te sona erer ancak Onoda'nın Japonya'nın teslim olduğundan haberi yoktur.
Giriş Tarihi: 10.11.2023
15:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
18:34
◼ Askerlik öncesinde çeşitli işlerde çalışarak hayatını sürdüren
Onoda, İkinci Dünya Savaşı başladığında ülkesine yardım etmek için Japon ordusuna dahil olup Filipinler'de bulunan 'na gönderildi. Japon ordusunda Lubang Adası Nakano İstihbarat Okulu'nda komando sınıfında eğitim alarak alanlarında uzmanlaştı. hayatta kalma
◼ Eğitimini tamamladıktan sonra teğmen olarak
Lubang Adası'nda kendisinden daha önce adaya gönderilmiş askerlerle beraber savaştı. Savaş ilerledikçe Lubang Adası'na gönderilen takviye birlikler azaldı, adada savaşan Japon askerlerin sayısı da günden güne çatışmalar sonucunda azaldı.
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Savaş bitti ama...
◼ Onoda'nın yüzüne gerçekler vurulduğunda adada yalnızca
dört kişi vardı. Adada bulunan askerlerin neredeyse hepsi birer birer girdikleri çatışmalar neticesinde ölmüş, geriye yalnızca Onoda ve 3 asker kalmıştı. Zorlu yaşam koşullarında, aktif olarak savaşmaları neredeyse imkansızdı. Bu sebeple Onoda, ekibini dağlara çıkarmaya karar verdi; yağışlı bölgelerde bulunmaları, uzun süreli kamp kurmalarına olanak tanıdı.
◼ Uzun yıllar dağlarda hayatta kalmayı başaran Onoda ve ekibi, savaşın bitmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bu durumdan haberdar değillerdi. Dönemin şartlarında iletişimin yetersiz olması nedeniyle Onoda'nın bulunduğu
Lubang Adası gibi pek çok adaya ve Japon uçaklarından savaşın bittiğine dair broşürler atılmıştı. Amerikan
◼ Ancak hem Onoda hem diğerleri, bunun Amerika'nın oyunu olduğuna inandıkları için broşürleri görmüş olsa da inanmak istemediler.
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Akatsu'nun teslim olmasıyla ekip üçe düştü, ancak Onoda ve arkadaşları, Akatsu'nun düşmanla anlaşma yaptığına inanarak direnmeye devam etti.
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Akatsu yetkililere teslim olduktan sonra aslında savaşın yıllar önce bittiğini öğrendiğinde dünyası yıkıldı. Adada kalan arkadaşlarından hemen yetkililere bahsetti. Hem Filipinler hem de Japon yetkilileri bu durumu çözmek için büyük bir seferber başlattı. Onlarca denemeye rağmen Onoda ve arkadaşları sarsılmaz bir inaçla mücadeleye devam ettiler.
◼ 1954'te ekipteki 3 kişiden biri olan
Shimada'nın öldürülmesiyle ekibin sayısı ikiye düştü, ancak Onoda ve Kazuka, hala savaşı kazanacakları günün geleceğini, Japonların adayı Amerikalılardan geri alacağı günü beklemeye devam ettiler. Shimada'nın ölümünden sonra adanın her yerinden duyulacak şekilde radyo yayınlarında adaya şu anons yapıldı:
"Onoda, Kazuka savaş bitti!"
◼ Onoda bütün bunların
Amerikan oyunu olduğunu düşünmekte kararlıydı zira arkadaşları Shimada, yerel bir polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Durum böyleyken "Amerikan Oyunu"na inanması oldukça zordu.
◼ Yıllar boyunca gerilla savaşı devam etti; 1972'de pirinç tarlalarını yakmak gibi yapılan küçük bir eylemlerle mücadeleye devam ediyorlardı.
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