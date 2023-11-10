İkinci Dünya Savaşı’nın bittiğine inanmadığı için 30 yıl daha savaşmaya devam eden Japon askeri

Savaş bitti ama...

◼ Onoda'nın yüzüne gerçekler vurulduğunda adada yalnızca dört kişi vardı. Adada bulunan askerlerin neredeyse hepsi birer birer girdikleri çatışmalar neticesinde ölmüş, geriye yalnızca Onoda ve 3 asker kalmıştı. Zorlu yaşam koşullarında, aktif olarak savaşmaları neredeyse imkansızdı. Bu sebeple Onoda, ekibini dağlara çıkarmaya karar verdi; yağışlı bölgelerde bulunmaları, uzun süreli kamp kurmalarına olanak tanıdı.

◼ Uzun yıllar dağlarda hayatta kalmayı başaran Onoda ve ekibi, savaşın bitmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bu durumdan haberdar değillerdi. Dönemin şartlarında iletişimin yetersiz olması nedeniyle Onoda'nın bulunduğu Lubang Adası gibi pek çok adaya Japon ve Amerikan uçaklarından savaşın bittiğine dair broşürler atılmıştı.