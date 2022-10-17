İstanbul'un gözü: Ara Güler
Çektiği fotoğraflarla milletimizin görsel hafızasını güçlendiren Ara Güler, tek bir sanat alanına bağlı kalmayan çok yönlü bir ustaydı. Bir makine ile tarihi durdurmak olarak tanımladığı fotoğrafçılığı ile kendisinden sonra gelen pek çok nesile ağabeylik yapan Güler, yaşantısı boyunca hayat ve ölüm arasındaki o "ara" yı hep en yalın ve sade haliyle fotoğraflama gayreti içinde oldu.
Giriş Tarihi: 17.10.2022
17:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
18:01
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1928 - 2018 yılları arasında yaşayan Ara Güler, fotoğrafçılık tarihimizin şüphesiz en önemli ismidir. Çektiği birbirinden değerli fotoğraflar ile hafızalara kazınan Güler, nevi şahsına münhasır, neşeli bir ustaydı.
▫ Cumhuriyet devrinin yaşayan tanığı olan Güler, fotoğrafları ile bir milletin ve tarihin en önemli şehirlerinden İstanbul'un dönüşümünü
en yalın ve gerçekçi haliyle ortaya koydu.
Ara Güler'in kadrajından unutulmaz fotoğraflar
▫ Cumhuriyet döneminin kuruluş yıllarına yansıyan
görüntüleri tüm gerçeklik ve yalınlığı ile fotoğraflayan Ara Güler geriye geniş bir kültür hazinesi bıraktı.
▫ Bilhassa
toplumsal yaşam, edebiyatçılar ve akan hayat üzerine verdiği eserleri bir toplumsal hafıza oluşmasına katkı sağladığı gibi milletimizin de adeta fotoğrafını çekti.
İyi fotoğrafın sırrı
▫ Ara Güler
dünya genelinde kabul gören büyük bir fotoğrafçıdır. O'na göre fotoğraf içerisinde yalan olmayan, hayatın içinden gelen bir vesikadır.
▫ Genellikle
tanımadığı ve aralarında bir yakınlık olmayan kişileri bilhassa fotoğraflayan Güler, sanat hayatı boyunca kurgu fotoğraf denilen stilden uzak durur.
Bir başka açıdan: Ara Güler'in hikayeciliği
▫ Fotoğrafı
sadece bir resim olarak değerlendirmeyen Güler, bir fotoğrafçının diğer güzel sanatlar dallarıyla da yakın temas içerisinde olması gerektiğini savunur.
▫ Kısaca
fotoğrafı hayatın en yalın halllerinden biri olarak kabul eden usta isim, hayata dair her türlü malumatın bilinmesini fotoğrafçılık için elzem sayar.
"Para kazanmak için bu işi yapıyorlar. İnsanları sevmiyorlar. İnsanlara birer obje olarak bakıyorlar. Ben onlarla oturuyorum, konuşuyorum, konuşurken halini anlamaya çalışıyorum, içlerinde olup fotoğraflarını çekiyorum. Ama onlar uzaktan teleobjektiflerle falan çalışırlar. Yaşamıyorlar. "
▫ Sözleri ile yeni nesiller için
çıkarımda bulunan Ara Güler, adeta eskimez bir kılavuz, kurtarıcı bir reçete verir. Güler'in en büyük sırrı insanlara gösterdiği yakınlık ve ortaya çıkan halin en sade biçimde fotoğraflanmasıdır.
Ara Güler'in bilinmeyen belgeseli