İstanbul'un gözü: Ara Güler

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▫ Fotoğrafı sadece bir resim olarak değerlendirmeyen Güler, bir fotoğrafçının diğer güzel sanatlar dallarıyla da yakın temas içerisinde olması gerektiğini savunur.

▫ Kısaca fotoğrafı hayatın en yalın halllerinden biri olarak kabul eden usta isim, hayata dair her türlü malumatın bilinmesini fotoğrafçılık için elzem sayar.