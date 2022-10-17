Bir başka açıdan: Ara Güler'in hikayeciliği

"Görsel malzeme, tıpkı şiir gibi, yazı gibi, resim gibi, sahne sanatları gibi. Bir yerlerden birikimini topluyor. Yeni bir biçim kazanıyor ve görsel sanat oluyor. Zaten yazdığım bu öykülere dikkat edilirse, bunların bir tür fotoğraf olduğu görülür. Demek ki, o zamandan beri görsel dünyanın adamıymışım da haberim yokmuş..."

(Ara Güler, Babil'den Sonra Yaşayacağız)

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▪ Sinema aracılığıyla sanatla tanışan ve bu camianın içine giren Ara Güler'in her kesimden arkadaşı olur. Ancak edebiyatçılara ayrı bir parantez açmak gerekir.

▪ Ara Güler olmasa edebiyatımızın suretsiz kalabileceğini söylememiz yanlış olmaz. 40'lardan günümüze kadar, büyük yazarlara çektiği fotoğraflarla usta isim, günümüzde dahi kitap kapaklarından bize göz kırpar.

▪ Güler; Orhan Veli ve Sait Faik ile yakın arkadaştır. Hatta bu isimlerle ilgili anılarını kitaplaştırır.

Ara Güler'in kadrajından unutulmaz fotoğraflar