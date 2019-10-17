Ara Güler’in bilinmeyen belgeseli ‘Kahramanın Sonu’ 📸🎬
Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biriydi Ara Güler. Deklanşörüyle görsel tarihe büyük katkılar sağlamış, önemli olaylara ve dönemlere tanıklık etmiş, objektifiyle her birini belgelemişti. Hem Türkiye'de hem de dünyada fotoğrafçılığa büyük katkılar sağlamış; kendinden sonra gelen birçok fotoğrafçı onun izinden gitmiş, onu örnek almıştı. Bizler usta duayeni daima
"belgesel fotoğrafçı" olarak tanıdık; ancak onun tarihe katkısı çektiği karelerle sınırlı değil. Ara Güler, 1975 yılında bir belgesel filme imza atmış, tarihimize damga vuran Yavuz Zırhlısının sökümünü "Kahramanın Sonu" filmiyle anlatmıştı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019
10:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
14:14
TARİH KİTAPLARINDAN HATIRLADIĞIMIZ 'YAVUZ'
Her birimizin zihninde yer edinen, tarih kitaplarında sık sık zikredilen bir konudur
"Yavuz Zırhlısı".
Almanya'ya ait zırhlılar olan
Goben ve Breslau, İstanbul'a doğru yola çıkarak Osmanlı topraklarına sığınmışlardı.
Satın alınan bu gemilere, Osmanlı bayrağı asılmış, isimleri
"Yavuz" ve "Midilli" olarak değiştirilmişti.
Alman Amiral Suşon'un idaresindeki filo,
Rus limanlarını bombalamış ve Osmanlı, Birinci Dünya Savaşının içine bilfiil çekilmişti.
JİLET YAPILMAK ÜZERE SATILDI
Bundan
45 yıl önce Yavuz Zırhlısı donanmadan çıkarıldı ve on yıl süren sökümün sonunda, Yavuz'un parçaları "jilet" yapılmak üzere satıldı.
Usta fotoğrafçı Ara Güler'in payına da Yavuz Zırhlısının sökümüne şahit olmak düşmüştü.
İlerleyen yıllarda Ara Güler, bu olayı meslek hayatının en acı tecrübelerinden biri olarak adlandıracak, yaşananları hiçbir zaman hayırla anmayacak, hatta dile getirirken dahi sinirlenecekti.
Peki, dünyaca ünlü fotoğrafçı
Ara Güler'i bu denli üzen olay neydi?
ARA GÜLER’İN GÖZÜYLE YAVUZ ZIRHLISI
1973'te sıcak bir yaz günü Gölcük'te askerler, siviller Yavuz Zırhlısının veda töreni için bir araya geldi.
Tarihi değeri olan, üzerine türküler yakılan,
Türk donanma gemisi Yavuz, sökülüp jilet olacaktı...
Dünyaca ünlü Stern dergisi de bu geminin tarihini ve sökümünü anlatan bir röportaj istedi Ara Güler'den. Duayen fotoğrafçı, bu röportaj için o gün o törendeydi.
Hazırlayacağı röportaj için paşalardan, amirallerden
geminin eski fotoğraflarını istedi, Yavuz'da askerlik yapanlarla konuştu ve sökümü fotoğrafladı.
YAVUZ’UN BELGESELE DOĞRU YOL ALAN HİKÂYESİ
Röportaj için uğraşırken
bir de belgesel çekmeye karar verdi Ara Güler.
Daha sonra
"Foto Muhabiri Ara Güler" kitabında, Yavuz'un belgesele doğru yol alan hikâyesini şöyle anlatmıştı:
"Bir düşünsenize, suları yara yara gelen Yavuz hakkında şiirler, şarkılar yazılmış, tablolar yapılmış. Yavuz'da askerlik yapanlar övünç duyarak anlatmış.
Sonra bu kahramanın parçalanışını görüyorsunuz. Kaynak makineleriyle kesiyor, parçalıyorlar. Üzüntülü bir durum, tam bir dram. Acısını hissetmemek mümkün değil.
Ben de gayet milliyetçi bir herifim. Röportajı yaparken elimde çok malzeme birikti. Belgeselini yapmaya karar verdim. Yavuz bu, kolay sökülmüyor.
Tam 10 yıl sürdü sökümü. Bir kahramanı öldürüyorlar. Bunun için adını Kahramanın Sonu koydum. 16 mm ile çekiyordum."
SİNEMA MACERASININ İLK VE SON SAYFASI
Efsanevi gemi Yavuz Zırhlısının sökümünü anlattığı Kahramanın Sonu belgeseli, daha sonra üstat Ara Güler'in meslek hayatının en acı tecrübelerinden biri oldu.
Onca yıl didinip çektiği belgesel film,
önce sansürlendi, kopyasına el konuldu ve sonra ortadan kayboldu.
Ara Güler, daima
"Yavuz beni çok uğraştırdı" diye sitem ede ede anlattı o filmin macerasını.
Kahramanın Sonu, fotoğrafçı olarak dünyaya nam salmış
bir ustanın sinema macerasının ilk ve son sayfası gibidir.