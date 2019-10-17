Ara Güler’in bilinmeyen belgeseli ‘Kahramanın Sonu’ 📸🎬

Röportaj için uğraşırken bir de belgesel çekmeye karar verdi Ara Güler.

Daha sonra "Foto Muhabiri Ara Güler" kitabında, Yavuz'un belgesele doğru yol alan hikâyesini şöyle anlatmıştı:

"Bir düşünsenize, suları yara yara gelen Yavuz hakkında şiirler, şarkılar yazılmış, tablolar yapılmış. Yavuz'da askerlik yapanlar övünç duyarak anlatmış.

Sonra bu kahramanın parçalanışını görüyorsunuz. Kaynak makineleriyle kesiyor, parçalıyorlar. Üzüntülü bir durum, tam bir dram. Acısını hissetmemek mümkün değil.

Ben de gayet milliyetçi bir herifim. Röportajı yaparken elimde çok malzeme birikti. Belgeselini yapmaya karar verdim. Yavuz bu, kolay sökülmüyor.

Tam 10 yıl sürdü sökümü. Bir kahramanı öldürüyorlar. Bunun için adını Kahramanın Sonu koydum. 16 mm ile çekiyordum."