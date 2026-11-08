Endülüs'ün incisi: İbn Hazm

4 /9 İbn Hazm Vefatı















◾ Bir alim için en önemli mesele dönem şartları ve karışıklıklarından uzaklaşmak, uzlete çekilmek ve ilminin zekatı olarak eser telif edip talebe yetiştirebilmektir.

◾ Bu sebepleri önceleyerek Mente Lişem şehrine yerleşen İbn Hazm daimi olarak ilimle meşgul olarak kıymetli isimlere hocalık yapar. Büyük alim 1064 yılında vefat eder.