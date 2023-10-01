Hollywood'un Savaşı: Amerika-Vietnam Savaşı'nın Perde Arkası

🔸 Vietnam Savaşı (1955-1975), Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın tarihindeki en uzun ve en tartışmalı savaşlardan biriydi. Bu savaşın Amerikan sinemasındaki yansımaları ise oldukça çeşitli ve derindir. Hollywood, savaşın Amerikan halkı üzerindeki etkisi ve toplumsal değişimlerle birlikte Vietnam Savaşı'nı ele alırken genellikle Amerikan askerlerinin kahramanlıklarını ve zaferlerini vurgulamıştır.

🔸 Vietnam Savaşı'nın başladığı 1960'ların sonlarından 1970'lerin sonlarına kadar, Hollywood, Amerikan askerlerinin savaştaki rollerini romantize eden ve vatanseverliği öne çıkaran birçok film üretti. Ancak Vietnam Savaşı'na bakış açısı zaman içinde değişmeye başladı. Özellikle 1990'ların sonlarından itibaren, daha eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşımlar Hollywood'da daha fazla yer bulmaya başladı. Filmler, savaşın gereksizliğini ve trajedisini daha açık bir şekilde göstermeye başladı.