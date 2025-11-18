ABD’de bir Müslüman kasabası: Hamtramck
Detroit'e bağlı Hamtramck kasabası 2004 yılında açıktan ezan okunmasıyla ABD genelinde ilgi odağı olmuştu. Polonyalıların kurduğu ama zamanla terk ettiği Bangladeş, Yemen ve Bosna ağırlıklı Müslümanların yerleştiği kasabada son iki belediye başkanı da Müslüman. Peki ABD'nin göbeğindeki Müslüman kasabası nasıl oluştu? İşte, ABD'de bir Müslüman kasabası: Hamtramck...
📍 Alman kökenli çiftçiler tarafından 19. yüzyılda bir tarım yerleşkesi olarak kurulan Hamtramck, adını Fransız komutan Jean-François Hamtramck'tan almıştı.
📍 1914 yılında kasabaya Dodge Brothers firmasının araba fabrikası açmasıyla Polonyalı göçmenler yerleşti ve yerleşim Doğu Avrupa havasına büründü. Bölgenin yapısı değişti.
📍 Öyle ki 1910 - 1920 yılları arasında kasabanın nüfusu %1266 oranında yükselmişti. Sonraki yıllarda da bölge bir istihdam alanı olmaya devam etti.
📍 Bu durum yüzyılın sonuna kadar sürdü. Araba fabrikasının kapanmasıyla beraber Yemen, Güney Asya ve Balkanlardan ciddi bir Müslüman nüfusu kasabaya yerleşti. Bu durum pek çok değişimin öncüsü oldu.
📍 Günümüzde Müslüman nüfusun baskın olduğu otuz bin kişilik büyük kasabada yaklaşık otuza yakın dil, aktif olarak her gün konuşulmakta.
📍 Bu açıdan değerlendirildiğinde kasaba adeta br kültür mozaiği. 2021'deki yerel yönetimler seçimlerinde ülkenin tamamen Müslümanlar tarafından yönetilen ilk kenti olmuştu.
📍 1990'lı yıllardan itibaren şehirde yükselen Müslüman nüfusu bugün toplam nüfusun yarısından fazlasını oluşturmakta. Bir zamanlar ötekileştirilen Müslümanlar günümüzde kasabayı yönetmekte.
📍 1970'li yıllarda otomobil üretiminin düşmesi ve Polonyalıların iş bulmak için farklı şehirlere taşınmasıyla Müslümanlar için bir çekim merkezi olan kentte ezanlar hoparlörden okunmakta.
📍 Günümüzde şehir nüfusunun en az % 40'ı ABD dışında doğdu. Öyle ki belediye başkanı Amer Ghalib, Yemen doğumlu ve ABD'ye 17 yaşında ayak basmış bir göçmen.
📍 2021'de gerçekleşen seçim sonucunda şehrin belediye meclisinde iki Bangladeş asıllı, üç Yemen asıllı, bir de Polonyalı asıllı olup, sonradan Müslümanlığı kabul etmiş bir Amerikalı var.