Savaşa sinemadan bakmak: II. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 10 film
Sinema tarihinde, savaş filmlerinin yeri her zaman çok özel olmuştur. Bu dönem, yönetmenler ve seyirciler için oldukça zengin bir kaynaktır ve pek çok hikayenin belgeleriyle kayıt altında olması, sinema dünyasına sayısız film çekme imkanı sağlamıştır. Tarihi etkileyen dünya savaşlarına hayranlıkla bakan sinemaseverler için, II. Dünya Savaşı'nı en iyi anlatan 10 filmi sıraladık.
Giriş Tarihi: 31.07.2023
14:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
14:53
Schindler'in Listesi (1993) - IMDB Puanı 9.0/10
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Steven Speilberg'in en gözde filmlerinden biri olan ve II. Dünya Savaşı'nda Nazi soykırımını konu alan kült bir filmdir.
✦ II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da başlayan Yahudi avı, 2 milyon civarında insanın ölümüne sebep olmuştur. Yahudilerin toplama kamplarında, gaz odalarında öldürülmesiyle büyük bir soykırım başlar. Film,
Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının Polonya'da kurduğu fabrikasında sayısı 1000'in üzerinde Yahudi'yi fabrikada işçi olarak çalıştırmaya başlaması ve bu sayede hayatlarını kurtarmasını konu alır. Polonya Yahudileri'nin hayatlarını kurtarmalarını sağlayan bu olay, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır.
Schindler'in Listesi (1993) - IMDB Puanı 9.0/10
✦ Oskar Schindler'in üst düzey Nazi subaylarıyla olan yakın ilişkisi, kuracağı fabrikada çalıştıracağı Yahudi işçileri Alman savaş gücü için gerekli göstererek t
oplama kampına gönderilmelerinin önüne geçer.
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Oskar Schindler, Almanya'nın Çekoslavakya ajanlarından biridir ancak filmde bu detay gösterilmez.
✦ Film, 1994 yılında
12 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve 7 dalda birincilik ödülüne layık görülmüştür.
Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) - IMDB Puanı 8.6/10
✦ Epik bir savaş filmi olan ve yönetmenliğini
Steven Speilberg'in üstlendiği ABD yapımı filmdir.
✦ II. Dünya Savaşı'nın en stratejik yerlerinden biri olan
Normandiya Çıkarması'nın tasviriyle başlayan film, savaşta 3 oğlunu kaybeden bir annenin geriye kalan tek oğlunun hayatta kalması için başlatılan Er Ryan'ı Kurtarma operasyonu, tehlikeli ve bir o kadar da sayısız zorluğu beraberinde getirecektir.
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Yüzbaşı John H. Miller'ı canlandıran Tom Hanks'in ekibine Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı bulma görevi verilir. Ekip, savaşın harap ettiği Fransa'da tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve yol boyunca savaşın acımasız gerçeklerine tanık olur.
Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) - IMDB Puanı 8.6/10
✦ Hollywood yapımı filmlerin
en ikonik gösterilerinden olan ABD askerinin kahramanlıkları bu filmde de görevini layıkıyla yerine getirir. Tek bir askerin hayatını kurtarmak için 8 askerin hayatını tehlikeye atmasının meşruluğu sorgulanırken kahramanlık payesi de önemli misyon olarak izleyeciye sunulur.
✦ Film,
5 dalda Oscar ödünün sahibi olmuştur.
- Hayat Güzeldir (1997) IMDB Puanı 8.6/10
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Roberto Benigni'nin yönettiği ve başrolünde yer aldığı, I I. Dünya Savaşı sırasında geçen dram türündeki bir filmdir.
✦ Yahudi bir kitapçı olan Guido, ailesiyle birlikte hayatını sürdürmektedir. Nazilerin her yerde Yahudi avına çıktığı bir dönemde bu korkunç Nazi kabusu ailenin de üzerine çökmeye başlamıştır.
Guido ve küçük oğlu bir gün toplama kampına sürgün edilirler. Film, Guido'nun oğluna karşı gösterdiği sevginin ve umudun insanı nasıl ayakta tutabileceğini anlatan dokunaklı bir eserdir. Savaşın karanlığında insanlık değerlerini koruyabilmek için gösterilen sıra dışı bir çabanın portresini çizerken, aynı zamanda aşkın gücünü ve sevginin engel tanımadığı gerçeğini vurgular.