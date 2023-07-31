Savaşa sinemadan bakmak: II. Dünya Savaşı’nı en iyi anlatan 10 film

Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) - IMDB Puanı 8.6/10

✦ Epik bir savaş filmi olan ve yönetmenliğini Steven Speilberg'in üstlendiği ABD yapımı filmdir.

✦ II. Dünya Savaşı'nın en stratejik yerlerinden biri olan Normandiya Çıkarması'nın tasviriyle başlayan film, savaşta 3 oğlunu kaybeden bir annenin geriye kalan tek oğlunun hayatta kalması için başlatılan Er Ryan'ı Kurtarma operasyonu, tehlikeli ve bir o kadar da sayısız zorluğu beraberinde getirecektir.

✦ Yüzbaşı John H. Miller'ı canlandıran Tom Hanks'in ekibine Matt Damon'ın canlandırdığı Er Ryan'ı bulma görevi verilir. Ekip, savaşın harap ettiği Fransa'da tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve yol boyunca savaşın acımasız gerçeklerine tanık olur.