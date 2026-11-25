Modern Dünyada Din Kurucu Bir Özne Midir?

"Modern dünyada din" müstakil olarak ele alınmayı gerektiren mühim bir konu olmakla birlikte şimdilik meseleye ahlak cihetinden bakmaya gayret ettiğimiz için soruyu "Modern dünya dinden bir şey bekliyor mu?" veya ilerlemeci tarih telakkisinin din hakkındaki görüşüne rağmen "Modern dünya dinden bir şey bekleme hakkına sahip midir?" tarzında da sorabiliriz.

Modern düşüncenin gelişimiyle birlikte din Avrupa'da -birkaç asır sonra da İslam dünyasında- ciddi kritikle karşılaşmış, dinî değerlerin üzerine inşa edildiği bilgisel zemin temelden sarsılmış, dinin olsa olsa mitolojilerle birlikte değerlendirilmesine müsaade edilmişti. Vakıa bilimin din karşısındaki tavrına ilk başta "kritik" demek mümkün olabilirdi, bilhassa Hristiyanlığın pagan inançlarıyla şekillenen insan ve dünya tasavvurunun yıkıcı sonuçlarına yönelik eleştirel bir yaklaşım demek abartılı olmazdı. Fakat birkaç asır içinde ortaya çıkan gelişmelere "kritik" demek, meselenin boyutlarını ciddiye almamak anlamına gelebilir. "Dinî bilgi, bu bilgi üzerine inşa edilmiş bütün değerler irrasyonel addedilerek hakikat alanının dışına itildi." demek, modern dünyanın ideolojik tavrını görebilmek için yeterlidir. Kilisenin toplum alanındaki otoritesinin sarsılmasıyla başlayan süreç, yeni bir Tanrı ve din tasavvurunu ihtiva ediyordu. Modern düşüncenin ilk mübeşşirleri Tanrı'nın varlığından kuşku duymak yerine tabiatta içkin pankozmik bir tasavvur geliştirmiş, din de bu içkin tasavvurla paralel bir şekilde sevgi, ahlak, vicdani değerlere indirgenmiş, "yargılamayan" bir din hâline getirilerek ehlileştirilmişti. Bu süreç içinde tabiat ve evrenin düzeni tabirleri öyle esnek kullanılmıştır ki herkes istediği anlamı iki kavrama yükleyebiliyordu: İnançsızlar için tabiat ve evrenin düzeni Tanrı'nın yerini almaya aday bir dünya görüşünün ana kavramları iken müminler ise Tanrı'yı "yaratıcı güç" olarak tabiat ile yakın anlamda kullanıyordu. Protestanlığın gelişimi bu din telakkisini temin edecek şekilde gerçekleşmiş, Reform hareketleri, yeni dünyanın beklentilerine karşılık verecek şekilde Hristiyanlığı ehlileştirmiş, yaygınlığını artırırken etkinliğini ve saygınlığını yitirerek dünyada kendine yer bulmuştu.

Tanrı'nın varlığının delillerinin yetersiz görülmesiyle birlikte ise Tanrı ile doğa ve düzen arasındaki irtibat zayıflamış, bu kez dine dair her konu "irrasyonel" sayılarak din sürekli mevzi kaybeden bir kadim miras hâline gelmiş, belli belirsiz bir iman ile dine yönelim caiz görülmüştü. Lakin modern dünyada ortaya çıkan imancılık ile Orta Çağ'daki bilgi ve aklın sınırlılığı karşısında bir tavır olarak ortaya çıkan imancılığı da karıştırmamak gerekir. Böylece "Hayatta yegâne mürşit bilgidir", modern dünyanın referans cümlesi hâline gelmiş, ilkeyle çelişen her şey, ikincilleştirilmiş, hayatın gerçek alanlarının dışına itilmişti. Müslüman toplumların süreci gecikmeli bir şekilde idrak etmiş olmaları İslam dünyasındaki durumu değiştirmiş değildir. Müslüman dünyadaki gelişmeler de aşağı yukarı aynı şekilde başlamış, Tanrı ile tabiat arasında kurulan ilişki (özellikle sünnetullah tabirinin bu süreçteki yorumu dikkat çekicidir) benzer şekilde görülmüş, modernleşme süreciyle birlikte din aynı kaderi paylaşmıştı Müslüman toplumlarda. Başta matematik ve fen bilimlerinde kendini gösteren yeni bilgi anlayışı beşerî bilimleri de şekillendirmiş, dil bilimleri, sosyal bilimler, bu bakış açısıyla yeni dünyanın kurucuları hâline gelmiş, dinî bilginin kaynaklarını teşkil eden konular bazen "patoloji", insan gelişiminin evresinde ortaya çıkan birtakım arizi durumlar, tahayyül, zihinsel olandan sapmalar olarak görülmüştür.

Bugün dünyanın başlangıcı, hayatın ortaya çıkışı veya insanın anlam arayışı vb. konularda yazılmış bir kitaba baktığınızda bu iddiaları görebilirsiniz, bu tarz kitapların hepsi tek seslidir, bir ideoloji ekseninde yazılmıştır, hiçbir şekilde insanı modern iddia karşısında kuşkuya düşürebilecek alternatif yoruma imkân tanınmaz. Dünyanın ne olduğunu modern ideolojiler söylediği gibi insanın anlam sorununu da veya insan ve toplum için ahlakın ne olduğunu da modern ideolojiler söylemektedir ve bu alanda bir acziyet içinde görmezler kendilerini. Bu itibarla modern dünya insanlık tarihinde ortaya çıkmış en katı, en uzlaşmaz, hatta bağnaz düşüncelerin temsilcisidir. Teolojilerin gelişim evrelerinde bile, öteki düşüncelere karşı böyle bir katılık, uzlaşmaz bir tutum yoktu. Modern kalıplara sığmayan herhangi bir düşünce veya değer bu dünya içinde ancak bireysel hayatta yer bulabilir kendisine, sadece bu dünya için malzeme olarak anlamlı olabilir. Bunun ötesinde geçmişte bir değer aramak, "gericilik" olarak kabul edilmiş, şiddetle suçlanmıştır.

Hâl böyleyken böyle bir dünyada dinden çare beklemek, modern dünyanın değerleriyle çelişmeden hatta bunları eleştirmeden mümkün değildir. Üstelik bu dünya dinin yaygınlığını ve etkisini sürdürmesini de kanaatimce fazla ciddiye almıyordur. Çünkü dinin özellikle İslam'ın yeni nesiller arasındaki yaygınlaşmasını henüz modernleşmemiş kesimlerin dine yönelmesi olarak görüyor, bunun da aşılabileceğini düşünüyordur. Vakıa dindarlık Müslüman toplumlarda artan bir eğilimle yaygınlaşıyor, bunda tereddüt yok; fakat sorun şudur: Dindarlığın yaygınlaşmasıyla birlikte etkinliği de artıyor mu, yoksa insanın bireysel hayatıyla sınırlı yeni bir dindarlık tarzı mı gelişiyor? Müslüman toplumların din hakkında ciddiye almaları gereken tartışmalardan birisi budur.

Kanaatimce günümüzde İslam toplumlarında dinden ne beklenir sorusunu sormazdan önce yapılması gereken şey, bu modern dünyanın ve değerlerinin bir eleştirisi olmalıdır. Önce şunu sormak gerekir: Modern dünya değerleri "ahlak" da dâhil olmak üzere insan ve toplum hayatındaki her boşluğu doldurabilme iddiasıyla ortaya çıkmış, bu iddiada hiçbir zaman tereddüde kapılmamıştır. Hâl böyleyken toplumlarda neden ahlak sorunu yaşanıyor, neden modern eğitim, modern kurumlar, modern değerler insanı ve toplumu amaçladığı seviyeye taşıyamadı?

Son yazıda dile getirdiğimiz düşünce buydu.

Ekrem Demirli

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