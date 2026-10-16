Kur’an-ı Kerim’de Geçen Esma-i Hüsna İsimleri

1 /11 Kur’an-ı Kerîm’de Geçen Esmâ-i Hüsnâ İsimleri















ALLAH: "Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan, ibadet edilen."

En'âm Suresi 124. Ayet: Onlara bir âyet geldiğinde (okunduğunda), "Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız" dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle, Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır.

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EL-AFÜVV: "Günahları kökünden silen, tamamen yok eden, cezalandırmaktan vazgeçen ve çok affedici"

Nisâ 99. Ayet: İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır.

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EL-ÂHİR : "Sonu olmayan, her şey yok olduktan sonra baki kalan, ebedî"

Hadîd 3. Ayet: "O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."

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EL-ALÎM: "Her şeyi en iyi, en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilen"

Haşr 22. Ayet: O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.

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EL-ALİYY: "Çok yüce, çok yüksek, şanı, kadri, izzeti ve makamı en üstün olan"

Bakara 255. Ayet: Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

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EL-AZÎM: "Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, zâtı ve sıfatlarının mahiyeti akıllarca kavranamayacak kadar yüce olan"

Vâkıa Suresi 74. Ayet : "Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et."