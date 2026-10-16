Kur’an-ı Kerim’de Geçen Esma-i Hüsna İsimleri
Esma-i Hüsna, Allah Teala'nın en güzel isimlerini ifade eder ve O'nu tanımanın, O'nun yüce sıfatlarını anlamanın kapısını aralar. Yaygın olarak doksan dokuz isimden oluştuğu kabul edilen Esma-i Hüsna'nın Kur'an-ı Kerim'deki yansımaları incelendiğinde, bu isimlerin her birinin aynı lafızla yer almadığı görülür. Kur'an'da doğrudan kendi lafzıyla geçen isimlerin yanında bazıları da farklı biçimlerde karşımıza çıkar ve lafzen yer almasa da anlamlarıyla Kur'an'ın mesajında kendine yer bulur. Esma-i Hüsna içerisinde bulunan doksan dokuz isim arasından Kur'an-ı Kerim'de lafzen geçenleri belirledik ve bu isimlerin yer aldığı ayetleri tespit ettik.
ALLAH: "Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan, ibadet edilen."
En'âm Suresi 124. Ayet: Onlara bir âyet geldiğinde (okunduğunda), "Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız" dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle, Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır.
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EL-AFÜVV: "Günahları kökünden silen, tamamen yok eden, cezalandırmaktan vazgeçen ve çok affedici"
Nisâ 99. Ayet: İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır.
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EL-ÂHİR : "Sonu olmayan, her şey yok olduktan sonra baki kalan, ebedî"
Hadîd 3. Ayet: "O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."
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EL-ALÎM: "Her şeyi en iyi, en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilen"
Haşr 22. Ayet: O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O rahmândır, rahîmdir.
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EL-ALİYY: "Çok yüce, çok yüksek, şanı, kadri, izzeti ve makamı en üstün olan"
Bakara 255. Ayet: Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O'na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
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EL-AZÎM: "Hakiki ve mutlak büyük, pek azametli, zâtı ve sıfatlarının mahiyeti akıllarca kavranamayacak kadar yüce olan"
Vâkıa Suresi 74. Ayet : "Öyleyse ulu rabbinin ismini tesbih et."
EL-AZÎZ: "Hakiki ve mutlak surette kuvvet ve üstünlük sahibi, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi"
Haşr 24. Ayet: "O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir."
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EL-BÂRİ: "Her şeyi örneksiz, modelsiz, kusursuz ve bir ahenk içinde yoktan var eden
Bakara 54. Ayet: "Mûsâ kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Şüphesiz siz buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir; böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur".
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EL-BASÎR: "Her şeyi en mükemmel şekilde gören, gizli ve açık olan her şeyi tüm incelikleriyle bilen"
Nisâ 58. Ayet: "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir".
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EL-BÂTIN: "gizli olan, akılların idrak edemeyeceği kadar yüce olan ve yarattıklarının gözünden gizli bulunan"
Hadîd 3. Ayet: "O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir".
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EL-BERR: "kullarına iyilik ve ihsanı bol olan, lütuf ve merhameti sonsuz olan, verdiği sözü yerine getiren"
Tûr 28. Ayet: : Elbette biz bundan önce yalnız O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur."
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EL-CEBBÂR: "Dilediğini her durumda gerçekleştiren; istediğini zorla yaptırmaya muktedir olan; yaratılmışların halini iyileştiren; parçalanmış, dağılmış ve bozulmuş olanı düzeltip onaran"
Haşr 23. Ayet: "O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir."
EL-EVVEL: "Öncesi olmayan, varlığının bir başlangıcı bulunmayan, ezeli ve ilk"
Hadîd 3. Ayet: "O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir."
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EL-FETTÂH: "Bir şeyi açmak, taraflar arasında hüküm vermek, birine yardım edip zafere ulaştırmak"
Sebe 26. Ayet: "De ki: "Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek, sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur."
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EL-GAFFÂR: "Kulunun günahlarını tekrarlasa bile örten, kusurlarını bağışlayan ve mağfireti sonsuz olan"
Tâhâ 82. Ayet: "Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım."
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EL-GAFÛR: "Günahları çokça bağışlayan, kulların kusurlarını örten ve affeden"
Zümer 53. Ayet: "De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir."
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EL-GANİYY: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, zatı ile tam ve mutlak zengin olan, her türlü gereksinimden münezzeh/uzak olan"
Muhammed 38. Ayet: "(Ey müminler!) İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz, fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur; zira Allah zengindir, siz ise yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir; sonra onlar sizin gibi olmazlar."
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EL-HABÎR: "Her şeyin iç yüzünü, gizli olan hallerini ve sırlarını eksiksiz bilen"
Hucurât 13. Ayet: "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır."
EL-HÂDÎ: "Doğru yolu gösteren, hidayete erdiren, rehberlik eden ve kalplere iman bahşeden"
Furkân 31. Ayet: "İşte bunun gibi her peygambere karşı, günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak rabbin yeterlidir."
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EL-HAFÎZ: "Koruyan, gözeten, muhafaza eden ve hiçbir şeyi unutmayan"
Hûd 57. Ayet: "Eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz O'na hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz rabbim her şeyi gözetendir."
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EL-HAKÎM: "Hüküm, hikmet ve ilim sahibi"
Haşr 24. Ayet: "O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir."
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EL-HAKK: "Varlığı kesin, inkârı mümkün olmayan, hiç değişmeyen gerçek"
Hac 6. Ayet: "Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O ölüleri diriltir ve O'nun her şeye gücü yeter."
EL-HALÎM: "Suçluların ve hata yapanların cezasını vermeye gücü yettiği halde acele etmeyen, yumuşak davranan, mühlet veren ve öfkesine yenik düşmeyen"
Bakara 225. Ayet: "Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz, fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir."
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EL-HAMÎD: "her türlü övgüye lâyık olan, zâtıyla ve yaptıklarıyla sürekli övülen"
İbrâhîm 8. Ayet: "Hani rabbiniz, 'Eğer şükrederseniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!' diye bildirmişti."
EL-HAYY: "Daima diri olan, ebedî hayat sahibi, ölümsüz ve hayatın kaynağı"
Âl-i İmrân Suresi 2: Allah; O'ndan başka asla ilâh yoktur; hay ve kayyumdur.
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EL-HÂLIK: "yoktan var eden, örneksiz yaratan ve her şeyin nasıl olacağını önceden tayin edip ona göre meydana getiren"
Fâtır Suresi 3. Ayet: "Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz?"
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EL-HASÎB: "Kullarının dünyada işlediği tüm iyi veya kötü amelleri, gizli-açık her şeyi en ince detayına kadar bilen ve kıyamet günü onları hesaba çekecek olan,
Nisâ 6. Ayet: "Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin; eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yiyip tüketmeyin. Zengin olan (veli) yetim malına tenezzül etmesin, yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun; hesap sorucu olarak da Allah yeter."
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EL-KÂDİR: "her şeye gücü yeten, mutlak kudret sahibi, dilediğini ölçüyle ve planlayarak yaratan"
En'âm 37. Ayet: "Ona rabbinden bir mûcize indirilseydi ya!" dediler. De ki: Şüphesiz Allah mûcize indirmeye kādirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.
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EL-KAHHÂR: "Yenilmeyen, yegâne galip gelen, her şeye boyun eğdiren ve istediğini mutlak surette yapan"
İbrâhîm 48. Ayet: "Bir gün gelecek yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır."
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EL-KAVİYY: "Her şeye gücü yeten, kudret sahibi, gücü ve kuvveti sonsuz olan, asla yorgunluğa, acze veya zaafa uğramayan"
Hac 40. Ayet: "Onlar sırf "Rabbimiz Allah'tır" dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler -ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır- yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir."