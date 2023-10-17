Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?

FİLİSTİN'İN ÖNEMİ

🔸 Filistin, geçmişi tarih öncesi döneme uzanan, asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir beldedir. Üç semavi din için de mukaddes sayılan Kudüs'ü çevreleyen Filistin toprakları, 1516 yılından itibaren Osmanlı himayesine girer.

🔸 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalan bölge, Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Muhammed'in (SAV) Miraç yolculuğuna çıktığı mekan olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yaptığı için oldukça ehemmiyetlidir. Bu nedenle tarih boyunca saldırılara ve işgallere sahne olur.

Osmanlı belgeleri ışığında Filistin'e Yahudi göçü