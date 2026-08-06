Manevi olgunlaşma yolculuğu: Riyazet

3 /10 Dijital çağda riyazet mümkün mü?















◾Günümüzün hız, tüketim ve dijital bağımlılık çağında riyazet yapmak imkansız değil, aksine modern insan için hayati bir ruhsal sığınaktır. Nefis terbiyesi belirli mekanlara ya da çağlara hapsolmayacağı için, günümüzde de doğru bir niyet ve metodoloji ile pekala yaşatılabilir.

◾Modern dünyada riyazeti tatbik edebilmek adına yetkin bir maneviyat önderinin rehberliğine tutunmak bir seçenek olduğu gibi bireysel bazı aksiyonlar da mümkündür. Ekran ve sosyal medyadan uzak durarak zihinsel detoks yapmak, lüzumsuz tüketim ve konfordan kaçınıp sadeleşmek, gürültülü şehir hayatının ortasında az konuşup tefekkürü ve zikri artırmak en etkili pratikler arasındadır.

◾Kişi, günlük hayatın sorumluluklarını terk etmeden de Sünnet-i Seniyye çizgisinde midesini, dilini ve zihnini disipline ederek kendi iç dünyasında bu manevi terbiyeyi ve huzuru yakalayabilir.

Sünnet-i Seniyye Işığında Azla Yetinme Sanatı