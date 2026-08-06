Manevi olgunlaşma yolculuğu: Riyazet
Günümüzün hızla akan, tüketim odaklı ve gürültülü dünyası, insanı derin bir zihinsel ve ruhsal dağınıklıkla karşı karşıya bırakmakta. Nefsin aşırı isteklerini dizginlemeyi ve iradeyi güçlendirmeyi hedefleyen riyazet pratikleri, günümüzün karmaşık dünyasında da güncelliğini korumakta. Bu çalışma, klasikten günümüze uzanan ruhsal disiplin yöntemlerini ve bu yöntemlerin günümüz dünyasındaki karşılıklarını ele alıyor.
◾Sözlükte "yabani bir hayvanı bilhassa atları eğitmek" gibi anlamına gelen riyazet, tasavvufta nefsi terbiye etme sanatı olarak tanımlanır. İnsan nefsi, başıboş ve yabani bir ata benzetilir; ehlileştirmek amaçlanır.
◾İslam dini insanlara haramlardan kaçınmayı emretse de sufiler bu konuda bir adım daha ileri gider. Nefis üzerinde tam bir hakimiyet kurabilmek için kişiyi helal ve meşru olan zevklerinden bile isteyerek mahrum bırakması gerektiğine inanırlar.
İmam Gazali'nin kaleminden nefis terbiyesi
◾Tasavvufi eğitimin temeli olan riyazet; temelde az yemek, az uyumak ve az konuşmak gibi ilkelere dayanır. Ancak yalnızca bunlarla sınırlı değildir, her insan kedni zaafiyetleri ve bağımlılıkları ile mücadele ederken farklı hususlarda riyazet uygulayabilir. Kişi bunları yaparak nefsin ve bedenin dünyevi isteklerini en aza indirgeyerek kendisini kötülüklerden koruyabilir. Böylece nefsini eğiterek kamil insan olmaya adım adım yaklaşır.
◾Zühd ve nefis tezkiyesi kavramlarıyla paralellik gösteren riyazet Kur'an ve Sünnet ışığında şekillenmiştir. Bu anlayışta tokluğun ve boş konuşmanın kalbi katılaştıracağına, açlığın ve tefekkürün ise ruhu aydınlattığına inanılır.
◾Günümüzün hız, tüketim ve dijital bağımlılık çağında riyazet yapmak imkansız değil, aksine modern insan için hayati bir ruhsal sığınaktır. Nefis terbiyesi belirli mekanlara ya da çağlara hapsolmayacağı için, günümüzde de doğru bir niyet ve metodoloji ile pekala yaşatılabilir.
◾Modern dünyada riyazeti tatbik edebilmek adına yetkin bir maneviyat önderinin rehberliğine tutunmak bir seçenek olduğu gibi bireysel bazı aksiyonlar da mümkündür. Ekran ve sosyal medyadan uzak durarak zihinsel detoks yapmak, lüzumsuz tüketim ve konfordan kaçınıp sadeleşmek, gürültülü şehir hayatının ortasında az konuşup tefekkürü ve zikri artırmak en etkili pratikler arasındadır.
◾Kişi, günlük hayatın sorumluluklarını terk etmeden de Sünnet-i Seniyye çizgisinde midesini, dilini ve zihnini disipline ederek kendi iç dünyasında bu manevi terbiyeyi ve huzuru yakalayabilir.
◾Nefis terbiyesi her insanın yeteneğine ve ruh haline göre değiştiği için sufiler, riyazetin mutlaka bilgili ve samimi bir rehberin (mürşidin) gözetiminde yapılması gerektiğini belirtirler. Aksi takdirde kişiyi ruhsal bir karmaşaya sürükleyebilir.
◾Ayrıca bedensel zevkleri sınırlayarak ruhi huzura erme düşüncesi yalnızca İslam tasavvufuna özgü değildir. Başta Budizm olmak üzere, mistik ve içsel derinliğe önem veren birçok farklı dinde ve inanç sisteminde de benzer terbiyevi yöntemlere rastlanmaktadır.
◾İmam Gazzali, bu rehberi bir doktora benzetir; nasıl ki hasta bir insan kendi kafasına göre değil de hekim kontrolünde ilaç almalıysa, riyazet de işin uzmanının denetiminde yapılmalıdır.
◾Rastgele ve aşırı yapılan riyazetler insanı olgunlaştırmadığı gibi ruh ve beden sağlığının, hatta akli dengenin bozulmasına ve yanlış inanışlara sapılmasına yol açabilir.