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Orta Doğu'yu şekillendiren kadın: Lady Hester Stanhope

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2026 11:07

Osmanlı Devleti altı yüz yılı aşan tarihi süresince her milletten seyyahın ilk rotası oldu. Her yüzyılda yazılan seyahatnameler cihan devletine karşı seyyahların içine tükenmez bir seyahat aşkı ekti. Bu gezginlerin en önemlilerinden biri olan Lady Hester Stanhope gerçekleştirdiği, uzun yıllara yayılan gezisinde İngiliz Devleti'nin gözünün Orta Doğu'ya dikilmesine sebep oldu.

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ESKİLERE DAYANAN BİR MESELE

🔷 Batı tarihi boyunca seyyahların en çok gitmek istedikleri yerler Müslümanların yaşadıkları topraklar olur. Doğu'nun güzellikleri, zenginlikleri seyyahlar eliyle Batı'da dillere pelesenk olmuş ve böylece bazı toplumsal hareketler gerçekleşmiştir.

🔷 8. ve 9. yüzyıldaki seyyahların anıları Haçlı Seferleri'ne sebep olurken, Lady Hester Stanhope gibi son dönem seyyahların gezileri de sömürgecilik başta olmak üzere Orta Doğu'nun kaosa süreklenmesine sebep olmuştur.

ŞEHİRLERİNDEN KAN SIZAN MEDENİYET

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🔷 Özellikle Haçlı Seferleri'nin kalıcı olmaması ve Müslüman devletlerin bölgeye tekrar hakim olmaları Avrupalıların içerisinde bir ukte olarak kalır.

🔷 İngiltere'de önemli bir aristokrat aileye mensup olan Stanhope, hayatında ciddi bir yer edecek hatta vefat edeceği Osmanlı topraklarını gezerek İngilizlerin gözünü Orta Doğu'ya çevirir.

TOPRAKLARA DEĞİL ZİHİNLERE PRANGA

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SÜREKLİ BİR ARAYIŞ

🔷 1776 doğumlu Hester, erken yaşta annesini kaybeder. Kendisine atfedilen yorulmaz mizacıyla beraber hem kardeşleriyle yakından ilgilenir hem de okumalarını sürdürür.

🔷 Çocukluğu boyunca ailenin erkek bireylerini model alan Stanhope aynı zamanda İngiliz siyasetine yön veren önemli bir aristokrat aileye mensuptur.

AVRUPA'NIN UTANÇ VERİCİ SIRRI: İNSANAT BAHÇELERİ

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🔷 Bir müddet sonra aile evindeki olumsuzluklar -ki despot olarak nitelendirdiği babasıyla yaşadıkları başa çekmektedir- sebebiyle büyük annesi ile yaşamaya başlasa da bu durumda uzun sürmez ve Lady Hester, dayısının yanına taşınır.

🔷 Bu taşınma ve Hester'in yaşadığı ruh hali değişimi, onu farklı mecralara sevk ederek bir Batılı seyyah ve bölge uzmanı olmasının yolunu açar.

BATI'NIN KARANLIK SURETİ

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WALMER SARAYI'NDA TANIDIK BİR SİMA

🔷 İngiliz tarihinin en genç başbakanı olan dayısı William Pitt'in sarayında dönemin cemiyet ve siyasi figürleri ile yakın bir ilişki kuran Hester, hayatını yönlendirecek tecrübeleri Walmer Sarayı'nda kazanır.

🔷 Dayısının ölümünün ardından İngiltere'yi terk ederek Osmanlı Devleti'ni gezme fikrine kapılan Stanhope 1810 yılında yanında kardeşi ve Doktor Charles Meryon ile yola çıkar.

William Pitt kimdir?

1759 - 1806 yılları arasında yaşayan Pitt, İngiliz tarihini en genç başbakanıdır. Denge siyasetinin kurucusu olarak kabul edilen Pitt, 18. yüzyıl İngiliz tarihinde önemli bir figürdür.

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