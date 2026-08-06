Orta Doğu'yu şekillendiren kadın: Lady Hester Stanhope

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ESKİLERE DAYANAN BİR MESELE

🔷 Batı tarihi boyunca seyyahların en çok gitmek istedikleri yerler Müslümanların yaşadıkları topraklar olur. Doğu'nun güzellikleri, zenginlikleri seyyahlar eliyle Batı'da dillere pelesenk olmuş ve böylece bazı toplumsal hareketler gerçekleşmiştir.

🔷 8. ve 9. yüzyıldaki seyyahların anıları Haçlı Seferleri'ne sebep olurken, Lady Hester Stanhope gibi son dönem seyyahların gezileri de sömürgecilik başta olmak üzere Orta Doğu'nun kaosa süreklenmesine sebep olmuştur.

ŞEHİRLERİNDEN KAN SIZAN MEDENİYET