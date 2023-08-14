İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı
Aile, evlilik bağı ile bir araya gelmiş anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluktur. Toplumun temel taşını meydana getiren aile kavramı İslam'ın çok değer verdiği, dünya ve ahiret yolculuğunda öncelediği bir kurumdur. Sizler için İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı sorusunun cevabını aradık.
Giriş Tarihi: 14.08.2023
11:32
İSLAM AHLAKINA GÖRE ÇOCUK TERBİYESİ
🔸 İslam'da
çocuk terbiyesi anne karnında başlar. Günümüz pedagojisinde de böyle olduğu bilinmektedir. Hamile olan anne, her işe besmele ile başlayıp harama, helale dikkat etmelidir.
🔸 Bebek, anne karnındayken
dış dünyadan etkilenir. Anne, bebeğini hem dış dünyanın olumsuz etkilerinden korumalı hem de kendi psikolojik durumunun da çocuğa yansıyacağını bilerek dikkat etmelidir.
🔸 B
ebeğin kişiliği ve terbiyesi anne karnındayken şekillenir. Baba ise evine h elal lokma getirmeli bu süreçte annenin yanında ve yardımcı olmalıdır. Salih evlat sahibi olmak için dua etmelidirler.
PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARINA NASIL DAVRANIRDI?
🔸 Dünyaya gelen çocuğun
kalbi tertemiz, toprak gibidir. Hangi tohum ekilirse onun mahsülü alınır. Çocuğa ilk öğretilecek bilgiler iman, Kur'an ve Allah'ın (CC) emirleridir.
🔸 Çocuğa bu kavramlar
sevgiyle öğretmeli, örnek olunmalı ve zamanla alıştırılmalıdır. Çocuk bunları yaptığı sürece anne babasına da sevap verilir. Çocuğa dini öğretilmezse çocuğun yapacağı her kötülüğün günahından da yine anne ve babasına verilir.
ASR-I SAADET'TE ÇOCUK EĞİTİMİ
🔸 Çocuklar anne ve babaya verilmiş olan
birer emanettir. Ebeveynler, çocuğu yaş gözetmeden hayırlı işler yapmaya alıştırılmalıdır. Atalarımızın " ağaç yaşken eğilir" diyerek çocuğun neye meylettirilirse onun şeklini alacağı uyarısını unutmamalıdır.
Hz. Peygamber (SAV) buyurdu ki:
"Bütün çocuklar, Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Daha sonra bunları, ana-babaları hristiyan, yahudi ve dinsiz yapar."
(Taberani)
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İslam fıtratıyla doğan çocuğun, safiyetinin korunması anne ve babanın sorumluluğundadır. Ebeveynler, dünyaya getirdikleri çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği gibi dini terbiyesini de vermekle yükümlüdürler. Ailelerin mutluluğu toplumun bekası ve geleceğin ümidi olan çocukların islam terbiyesiyle yetişmelerine özellikle ihtimam göstermelidirler.
🔸 Dinimizin temelini
iman, farzlar ve haramlar oluşturur. Çocuklara ve gençlere bunlar öğretilmediği zaman dini hassasiyetleri yıkılır. Bu da hem dünya hem ahiret felaketine sebep olur. Müslüman; ailesine, çocuklarına İslam'ın emirlerini ve nehiylerini öğretmelidir.
HAYIRLI BİR EVLADINIZ VARSA ÖLDÜKTEN SONRA DA AMEL DEFTERİNİZ KAPANMAZ
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Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:
"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat."
(Müslim, Vasiyyet 14)
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Salih, Müslüman bir evlat, anne babasına daima hayır dua ettiği gibi başkalarının da dua etmesine vesile olacak işler yapar. Anne ve babası ölmüş dahi olsa bu yönden sevap kazanmaya devam ederler.
KAZIM KARABEKİR'İN ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KİTAPLARI