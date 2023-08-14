İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı

İSLAM AHLAKINA GÖRE ÇOCUK TERBİYESİ

🔸 İslam'da çocuk terbiyesi anne karnında başlar. Günümüz pedagojisinde de böyle olduğu bilinmektedir. Hamile olan anne, her işe besmele ile başlayıp harama, helale dikkat etmelidir.

🔸 Bebek, anne karnındayken dış dünyadan etkilenir. Anne, bebeğini hem dış dünyanın olumsuz etkilerinden korumalı hem de kendi psikolojik durumunun da çocuğa yansıyacağını bilerek dikkat etmelidir.

🔸 Bebeğin kişiliği ve terbiyesi anne karnındayken şekillenir. Baba ise evine helal lokma getirmeli bu süreçte annenin yanında ve yardımcı olmalıdır. Salih evlat sahibi olmak için dua etmelidirler.

PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARINA NASIL DAVRANIRDI?