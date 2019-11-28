Kazım Karabekir'in çocuk eğitimi ile ilgili kitapları 📕
Kazım Karabekir, cepheye kitaplar getirtip çatışmalardan fırsat buldukça bunları okuyan, askeri görevlerinin yanında tarihi ve eğitim alanında da onlarca kitap kaleme alan bir komutan. 65 yıllık ömrüne 68 eser sığdıran Karabekir, aynı zamanda Türk tarihinin en çok eser veren generali. Onun kaleme aldığı eserlerin bir kısmı ise çocuk eğitimi ile ilgili. Doğuda Ermeni Mezalimi sonucu mağdur olan binlerce yetimin bakımını ve eğitimini üstlenen, bu nedenle de
"yetimler babası" olarak anılan Kazım Karabekir'in çocuk eğitimi ile ilgili kitaplarını derledik.
Giriş Tarihi: 28.11.2019
10:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2020
16:50
AĞAÇ YAPRAKLARI YİYEREK HAYATTA KALAN ÇOCUKLAR
Kumandanlığı ve devlet adamlığı ile tanıdığımız Kazım Karabekir, çocuklara daima düşkün olmuş, onları kötü durumdan çekip kurtarmak amacıyla büyük bir çaba göstermişti. Karabekir, Doğu Cephesi'ne geldiği ilk günlerde yaptığı çalışmalarla 50 bine yakın bakıma muhtaç çocuk olduğunu rapor etmişti.
Bu çocuklar sokaklarda, ağaç kovuklarında, mağaralarda, ağaç yaprakları ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalışan sersefil haldeydiler.
YETİM VE ÖKSÜZLERDEN OLUŞAN ÇOCUKLAR ORDUSU
4 bini erkek 2 bini kız olmak üzere sadece Erzurum civarında 6 bin yetim ve öksüz çocuk, Kazım Karabekir tarafından sokaklardan ya da bakamayacak durumda olan akrabalarının yanından toplatılmıştı. Bu çocuklara temsili olarak
"Gürbüz Çocuklar Ordusu" ismi verildi.
Koruma altına alınan 6 bin çocuğun arasında sadece Türk çocukları yoktu. Kimsesiz kalmış Ermeni çocuklar da koruma altına alınmıştı.
BİNALAR YIKILMIŞ EĞİTİM İMKÂNSIZ HALE GELMİŞTİ
Kâzım Karabekir, doğuda Ermeni Mezalimi sonucu yetim kalan binlerce çocuğa sahip çıktı. Ancak fiziki şartlar ne yazık ki yetersizdi.
İşgal dolayısıyla birçok bina yıkılmıştı ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi imkânsız hale gelmişti.
Kars'ta Ermenileri mağlup eden Karabekir, Sarıkamış'ı ordusu için karargâh merkezi haline getirdi. Karargâhın buraya taşımasında Ruslardan kalma birçok modern binanın olması etkili oldu. Karabekir şehirdeki modern binaları, Gürbüz Çocuklar Ordusu'nun eğitim faaliyetleri için de bulunmaz bir fırsat olarak görmüştü.
FAKİR VE KİMSESİZ ÇOCUKLARI MESLEK SAHİBİ YAPTI
Gürbüz Çocuklar Ordusu, Sarıkamış, Trabzon, Kars, Kağızman, Beyazıt, Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Sürmene ve Erzincan dâhil olmak üzere 17 alay halinde örgütlenmişti.
Tüm okullar Sarıkamış'ta bulunan teşkilata bağlıydı. Her okulun aynı tarzda bir bayrağı vardı ve bayrak üzerinde alayın numarası bulunuyordu.
Sarıkamış'ta bu okulların haricinde çok sayıda kurs da açmıştı. Açılan ebelik, dişçilik, elektrik, sinema ve fotoğraf kursları ile bölgede ihtiyaç bulunan meslek elemanı yetiştirilmesine çalışıldı. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren bu kurslar çok sayıda fakir ve kimsesiz çocuğun meslek sahibi olmasını sağladı.
ÇOCUKLARIN ELİNDEN TUTAN ‘YETİMLER BABASI’
Karabekir, yetim Ermeni çocuklarına da aynı hassasiyeti göstermiş, Trabzon'da bir okulu yetim kalmış olan Ermeni çocukları için tahsis etmişti. Kazım Karabekir Paşa bizzat örgütlediği bu organizasyonla bölgedeki yetim, öksüz çocuklara sahip çıktı.
Sahipsiz çocukları ölümden sefaletten kurtararak onların meslek sahibi olmalarını sağladı ve bu nedenle de
"yetimler babası" olarak anıldı. Karabekir, aynı zamanda çocukların eğitimi ve yetiştirilmesine dair öğüt niteliğinde pek çok kitap da kaleme almıştı.