Kazım Karabekir'in çocuk eğitimi ile ilgili kitapları 📕

4 bini erkek 2 bini kız olmak üzere sadece Erzurum civarında 6 bin yetim ve öksüz çocuk, Kazım Karabekir tarafından sokaklardan ya da bakamayacak durumda olan akrabalarının yanından toplatılmıştı. Bu çocuklara temsili olarak "Gürbüz Çocuklar Ordusu" ismi verildi.

Koruma altına alınan 6 bin çocuğun arasında sadece Türk çocukları yoktu. Kimsesiz kalmış Ermeni çocuklar da koruma altına alınmıştı.