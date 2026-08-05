İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı?
Aile, evlilik bağı ile bir araya gelmiş anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluktur. Toplumun temel taşını oluşturan "aile" İslam'ın çok değer verdiği, dünya ve ahiret yolculuğunda öncelediği bir kurumdur. Sizler için "İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı?" sorusunun cevabını aradık.
İSLAM AHLAKINA GÖRE ÇOCUK TERBİYESİ
🔸 İslam'da çocuk terbiyesi anne karnında başlar. Günümüz pedagojisinde de böyle olduğu bilinmektedir. Hamile olan anne, her işe besmele ile başlayıp harama, helale dikkat etmelidir.
🔸 Bebek, anne karnındayken dış dünyadan etkilenir. Anne, bebeğini hem dış dünyanın olumsuz etkilerinden korumalı hem de kendi psikolojik durumunun da çocuğa yansıyacağını bilerek dikkat etmelidir.
🔸 Bebeğin kişiliği ve terbiyesi anne karnındayken şekillenir. Baba ise evine helal lokma getirmeli bu süreçte annenin yanında olmalıdır.
🔸 Dünyaya gelen çocuğun kalbi tertemiz, toprak gibidir. Hangi tohum ekilirse onun mahsülü alınır. Çocuğa ilk öğretilecek bilgiler iman, Kur'an ve Allah'ın (CC) emirleridir.
🔸 Çocuğa bu kavramları sevgiyle öğretmeli, örnek olunmalı ve zamanla alıştırılmalıdır. Çocuk bunları yaptığı sürece anne babasına da sevap verilir.
🔸 Çocuklar anne ve babaya verilmiş olan birer emanettir. Ebeveynler, çocuğu yaş gözetmeden hayırlı işler yapmaya alıştırmalıdır. Atalarımızın "ağaç yaşken eğilir" diyerek çocuğun neye meylettirilirse onun şeklini alacağı uyarısını unutmamalıdır.
🔸 İslam fıtratıyla doğan çocuğun, safiyetinin korunması anne ve babanın sorumluluğundadır. Ebeveynler, dünyaya getirdikleri çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği gibi dini terbiyesini de vermekle yükümlüdürler. Ailelerin mutluluğu toplumun bekası ve geleceğin ümidi olan çocukların islam terbiyesiyle yetişmelerine özellikle ihtimam göstermelidirler.
🔸 Dinimizin temelini iman, farzlar ve haramlar oluşturur. Çocuklara ve gençlere bunlar öğretilmediği zaman dini hassasiyetleri yıkılır. Bu da hem dünya hem ahiret felaketine sebep olur. Müslüman; ailesine, çocuklarına İslam'ın emirlerini ve nehiylerini öğretmelidir.
🔸 Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:
"İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14)
🔸 Salih, Müslüman bir evlat, anne babasına daima hayır dua ettiği gibi başkalarının da dua etmesine vesile olacak işler yapar. Anne ve babası ölmüş dahi olsa bu yönden sevap kazanmaya devam ederler.
"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun..." Tahrim Suresi 6. Ayet
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🔸 Resulullah Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:
"Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz." (Buhari, Vesaya 9)
🔸 İslam'da kişinin yapması haram olan bir eylemi çocuğuna göstermesi, öğretmesi ve yaptırması da haramdır. Çocukları nasıl ki geçici dünya hayatının felaketlerinden koruyorsak ebedi olan ahiret hayatında cehennem ateşinden korumak da mühimdir.