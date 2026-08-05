İslam'a göre çocuk terbiyesi nasıl olmalı?

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İSLAM AHLAKINA GÖRE ÇOCUK TERBİYESİ

🔸 İslam'da çocuk terbiyesi anne karnında başlar. Günümüz pedagojisinde de böyle olduğu bilinmektedir. Hamile olan anne, her işe besmele ile başlayıp harama, helale dikkat etmelidir.

🔸 Bebek, anne karnındayken dış dünyadan etkilenir. Anne, bebeğini hem dış dünyanın olumsuz etkilerinden korumalı hem de kendi psikolojik durumunun da çocuğa yansıyacağını bilerek dikkat etmelidir.

🔸 Bebeğin kişiliği ve terbiyesi anne karnındayken şekillenir. Baba ise evine helal lokma getirmeli bu süreçte annenin yanında olmalıdır.

PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARINA NASIL DAVRANIRDI?