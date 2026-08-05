661 yıllık miras: Leylekli Güdük Minareli Cami
1071 yılında Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklular, büyük bir fetihte bulundukları gibi aynı zamanda pek çok eserle Anadolu'yu Müslümanların yurdu haline getirmişlerdi. 1365 yılında Beyşehir'de inşa edilen Hoca Şeyh Muhittin Camii; birbirinden güzel süslemeleri, kalem işleri ve ahşap sütunları ile Anadolu Selçukluları'nın zarafetinin en güzel temsillerinden biri. Halk arasında Leylekli Güdük Minareli Camii olarak bilinen Hoca Şeyh Muhittin Camii'ni araştırdık.
◾ İslam fetihlerinin ardından Anadolu'nun merkezi olarak kabul edilen ve Anadolu Selçukluları'na başkentlik de yapmış olan Konya'daki bir cami çeşitli özellikleri ile öne çıkmakta.
🔍 Anadolu Selçukluları
1077-1308 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren Selçuklulara verilen isim. Devlet, Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu'da İznik başkent olmak üzere 1077 yılında kurulmuş, II. Gıyaseddin Mesud'un 1308'de ölümü ile sona ermiştir.
◾ Beyşehir ilçesindeki Selçuklu ahşap direkli cami geleneğiyle yapılan 661 yıllık Hoca Şeyh Muhittin Camii, ince ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeleriyle bilinmekte.
◾ 661 yıllık tarihi ile bulunduğu bölgenin adeta manevi bekçisi olan Hoca Şeyh Muhittin Camii, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri.
🔍 Selçuklu mimarisi
Dört eyvanlı plan, kubbelerde yenilikler ve erken mukarnas kullanımı klasik Selçuklu mimarisinin yenilikleridir.
◾ Sütunlar, ahşap işlemeler, tavan süslemeleri ile adeta altı asır öncesinin manevi havasını muhafaza eden cami, Selçukluların estetik anlayışının en güzel tezahürlerinden biri.
◾ Selçuklu mirası Hoca Şeyh Muhittin Camii, çatısına her sene leyleklerin yuva yapması ve minaresinin boyutu sebebiyle halk arasında Leylekli Güdük Minareli Camii olarak anılmakta.
◾ Cami, emsalleri gibi Eşrefoğulları Beyliği döneminde Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılan tarihi Eşrefoğlu Camii'ne pek çok yönden benzemekte.
🔍 Tarihi Eşrefoğlu Camii
1299 yılında Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılan cami, Dünya miras listesinde bulunmakta.
◾Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal,
"Kapıdan girdiğimiz anda aslında Selçuklu mimarisinin o mütevazı dış görüntüsünün arkasında son derece süslü, son derece gösterişli bir iç güzelliğinin olduğuna şahit oluyoruz. Çünkü caminin özellikle ahşap direklerinin sütunlarında, sütun başlıklarında, kirişlerine uzanan alanlarda muazzam bitkisel ve geometrik süslemeler bulunuyor." sözleri ile caminin mimari yönüne dikkat çekti.
◾ Özellikle Eşrefoğlu Camii'nde bulunan süslemelerin kendisinden sonra yapılan cami ve mescitlerde görünmesi bölgedeki sanatsal izlerin yayılışı açısından çok önemli bir materyal.
◾ Leylekli Güdük Minareli Camii, Anadolu havzasında gelişen Selçuklu medeniyetinin sanatsal yönünü takip edebildiğimiz, İslam'ın estetik anlayışının güzel bir karşılığı.