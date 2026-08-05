661 yıllık miras: Leylekli Güdük Minareli Cami

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◾ İslam fetihlerinin ardından Anadolu'nun merkezi olarak kabul edilen ve Anadolu Selçukluları'na başkentlik de yapmış olan Konya'daki bir cami çeşitli özellikleri ile öne çıkmakta.

🔍 Anadolu Selçukluları

1077-1308 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren Selçuklulara verilen isim. Devlet, Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu'da İznik başkent olmak üzere 1077 yılında kurulmuş, II. Gıyaseddin Mesud'un 1308'de ölümü ile sona ermiştir.

◾ Beyşehir ilçesindeki Selçuklu ahşap direkli cami geleneğiyle yapılan 661 yıllık Hoca Şeyh Muhittin Camii, ince ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeleriyle bilinmekte.

DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ ANADOLU'NUN EŞSİZ AHŞAP CAMİLERİ