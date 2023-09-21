Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Anadolu'nun eşsiz ahşap camileri
Anadolu, dört bir yanı eşsiz güzelliklerle çevrili, hem doğal hem de yapay güzellikleri bünyesinde barındıran bir coğrafyadır. Bu topraklar, yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yaparak kültürel bir zenginliğe sahip olmuştur. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, özellikle ahşap stilde inşa edilen camiler, çoğu zaman çivi kullanılmadan inşa edildikleri için özel bir değere sahiptirler. Bu camiler, sade ve zarif işlemeleriyle dikkat çekerek Anadolu'nun mimarisinde önemli bir rol oynar.
Giriş Tarihi: 21.09.2023
17:29
Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
18:04
SİVRİHİSAR ULU CAMİ
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Sivrihisar Ulu Cami, 8 asırdan fazla bir süre öncesine giden tarihi bir yapıdır ve Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış nadir ahşap direkli camilerden biridir. Bu cami, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği geniş bir alan sunar ve Anadolu'daki büyük camilerin özelliklerini taşıyan ender örneklerden biridir.
🔹 Sivrihisar Ulu Camii, 1274 yılında
Mevlâna Rumi'nin müritlerinden biri olan Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu dönemine ait nadir ahşap direkli camilerden biri olarak günümüze ulaşan bu cami, büyüklüğü ve diğer özellikleri ile " ulu" kelimesini hak eder.
SIRA DIŞI MİMARİLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRAN CAMİLER
🔹 Caminin tarihi 1231-32'ye kadar uzanır ve yapının ilk hali
Leşker Emir Celaleddin Ali Bey tarafından inşa edilmiştir. Yapı, son halini ise 1274 yılında Emineddin Mikail tarafından almıştır.
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Fatih Sultan Mehmet dönemi kadılarından ve İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey, bu camiyi 1440 yılında onarmıştır. Bu nedenle, Sivrihisar Ulu Cami, Anadolu'nun zengin tarih ve kültür mirasının önemli bir parçasını temsil etmektedir.
*Hızır Bey kimdir? Hızır Çelebi, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı alimidir. İstanbul'un fethinden sonra yeni başkentin ilk kadısı olarak tayin edilmiştir.
AFYON ULU CAMİ
🔹 Afyonkarahisar'ın en büyük yapılarından biri olan
Ulu Cami, 1272-1277 yılları arasında Anadolu Selçukluları tarafından ahşap yapım yöntemiyle inşa edilmiş önemli bir camidir. Cami, kendi adını taşıyan mahallede yer almaktadır ve kagir dört köşe kalın duvarlar üzerine ahşap sütunlarla desteklenen çatısıyla benzersiz bir mimari tarza sahiptir.
🔹 Afyon Ulu Camii, doğu, batı ve kuzey yönlerinde üç ayrı giriş kapısına sahiptir. Selçuklu tarzında işlenmiş,
iki kanatlı minber kapakları üzerinde sureler ve ilk inşa tarihi gibi bilgileri içeren kitabeler bulunmaktadır. Caminin başmimarı Emir Hacı Bey'dir. İlk olarak 1341 yılında Muzafferüddünoğlu Minüddün Emir Abdullah Bey tarafından restore edilmiştir.
*Kagir ne demektir? Kolon bulundurmayan, taşıyıcı eleman olarak tuğla veya taş duvarların kullanıldığı yapılara denir.
TÜRKİYE TARİHİN ŞEKİLENDİREN CAMİLERİMİZ
🔹 Ulu Cami,
40 direkli bir yapı olarak inşa edilmiştir ve Selçuklu döneminin ahşap işlemeciliğinin zirve örneklerinden birini sunar. Camideki mihrap Afyon mermerinden, minber ise avanos ağacından yapılmıştır ve orijinal formunu korumaktadır.
🔹 Ulu Cami'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sarkıt ve
baklava dilimi şeklindeki ahşap sütun başlıklarıdır. Bu başlıklar, sütunlar üzerinde olağanüstü bir estetik oluşturur ve ahşapların renkli motiflerle işlenmiş yan yüzeyleri büyük bir sanat eserini andırır. Ancak zamanla bu motiflerin silinmesi, caminin görsel zenginliğini kaybetmesine yol açmıştır.
BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİ
🔹 1299 yılında
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Eşrefoğlu Cami, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunur ve ahşap direkleri, tavanı ve kapı süslemeleriyle büyük bir ilgi çeker. Bu cami, zamanın durduğu bir eser olarak adlandırılabilir.
🔹 Eşrefoğlu Camii, Anadolu Selçuklu uç beyliği olan
Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami, Selçuklu geleneklerine bağlı " ulu cami" tarzında tasarlanmış olup, ahşap direkleri ve düz toprak damıyla yapılmış camilerin en büyük ve gelişmiş örneklerinden biridir.
İSLAM MİMARİSİNE HAS MOTİF: MUKARNAS