Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Anadolu'nun eşsiz ahşap camileri

SİVRİHİSAR ULU CAMİ

🔹 Sivrihisar Ulu Cami, 8 asırdan fazla bir süre öncesine giden tarihi bir yapıdır ve Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış nadir ahşap direkli camilerden biridir. Bu cami, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği geniş bir alan sunar ve Anadolu'daki büyük camilerin özelliklerini taşıyan ender örneklerden biridir.

🔹 Sivrihisar Ulu Camii, 1274 yılında Mevlâna Rumi'nin müritlerinden biri olan Emineddin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu dönemine ait nadir ahşap direkli camilerden biri olarak günümüze ulaşan bu cami, büyüklüğü ve diğer özellikleri ile "ulu" kelimesini hak eder.

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