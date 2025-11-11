Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri

2 /40













İbn Mes'ûd'dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden; ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden, malını nerden kazanıp nerede harcadığından, öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından hesaba çekilmedikçe hiçbir tarafa hareket edemeyecek, yerinden kımıldayamayacaktır, buyurmuştur.

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1.)