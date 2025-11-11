Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri
Yayınlanma Tarihi: 11.11.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 13:21
Müslümanların göz bebeği, Hz. Muhammed (SAV), hadis- i şerifleri ile ümmetine asırlardır yol göstermektedir. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri, pek çok yönden önem arz eder. Kıyamet, Ahiret, Cennet-Cehennem, Ölüm, Şefaat ve Fiten gibi geleceğe dair hadis rivayetleri konuları bakımından diğer hadislerden ayrılır. Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri...
İbn Mes'ûd'dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden; ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden, malını nerden kazanıp nerede harcadığından, öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından hesaba çekilmedikçe hiçbir tarafa hareket edemeyecek, yerinden kımıldayamayacaktır, buyurmuştur.
(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1.)
Şeddâd b. Evs'ten (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):
Akıllı kişi, nefsini küçük gören (kendini hesaba çeken) ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise, nefsinin arzularına uyan ve (bu hâline bakmadan bir de) Allah"tan (bağışlanma ve cennet) isteyen kimsedir, buyurmuştur.
(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 25)