Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 13:21

Müslümanların göz bebeği, Hz. Muhammed (SAV), hadis- i şerifleri ile ümmetine asırlardır yol göstermektedir. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri, pek çok yönden önem arz eder. Kıyamet, Ahiret, Cennet-Cehennem, Ölüm, Şefaat ve Fiten gibi geleceğe dair hadis rivayetleri konuları bakımından diğer hadislerden ayrılır. Resulullah'ın (SAV) geleceğe dair hadisleri...

1/40

📍

Câbir (b. Abdullah) (ra) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

Herkes öldüğü hâl üzere diriltilecektir, buyurmuştur.

(Müslim, Cennet ve Sıfâtü Naîmihâ ve Ehlihâ, 83.)

2/40

📍

İbn Mes'ûd'dan (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden; ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden, malını nerden kazanıp nerede harcadığından, öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından hesaba çekilmedikçe hiçbir tarafa hareket edemeyecek, yerinden kımıldayamayacaktır, buyurmuştur.

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 1.)

3/40

📍

Ebû Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (sav):

Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır, buyurmuştur.

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 2.)

4/40

📍

Abdullah b. Ebû Bekr (ra) anlatıyor: Enes b. Mâlik'ten işittiğime göre, Resûlullah (sav):

Ölü ile beraber kabre kadar üç şey gider: Ailesi, malı ve amelleri. Bunlardan ikisi yani ailesi ve malı geri döner üçüncüsü olan ameli kendisiyle baş başa kalır, buyurmuştur.

(Nesâi, Cenâiz, 52.)

5/40

📍

Şeddâd b. Evs'ten (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav):

Akıllı kişi, nefsini küçük gören (kendini hesaba çeken) ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise, nefsinin arzularına uyan ve (bu hâline bakmadan bir de) Allah"tan (bağışlanma ve cennet) isteyen kimsedir, buyurmuştur.

(Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 25)

