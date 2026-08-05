"Seven benim, sevgili de ben" Ahmed İbn Acibe’den Fatiha Suresi Tefsiri

1 /17 Ahmed İbn Acibe el Haseni’nin Bahrü’l Medid isimli eserinden “Fatiha Suresi Tefsiri”















🌴18. yüzyıl alimlerinden İbn Acibe el Haseni tarafından kaleme alınan el-Bahrü'l-medid fi tefsiri'l-Kurʾani'l-mecid, tefsir literatürünün en önemli eserlerindendir. Bu tefsir, Kur'an'ın hem ilk bakışta anlaşılan anlamını hem de tasavvufi derinliğini bir arada sunan özel bir eserdir. Aklı ve gönlü, ilim ile sevgiyi mükemmel bir dengede buluşturur.

🌴 Yazarı İbn Acibe, pek çok eser vermiş tecrübeli bir alimdir. Bu tefsiri de hocalarının yönlendirmesiyle, hayatının en verimli ve olgun döneminde kaleme aldı. Ehl-i sünnet düşüncesinin başvuru kaynaklarından olan bu tefsirde Fatiha suresine geniş yer verilmiştir.

Faslı alim ve müfessir İbn Acibe'nin sözleri