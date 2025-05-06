Faslı alim ve müfessir İbn Acibe'nin sözleri
Yayınlanma Tarihi: 06.05.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:52
Mağrib coğrafyasının yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen İbn Acebi el Haseni, arif ve alim olmasının yanında düşünceleri ile yetiştiği bölgeyi etkilemiş önemli bir düşünürdür. Elliye yakın eser kaleme alan İbn Acibe'nin asıl şöhreti ise el-Bahrü'l-Medid fî Tefsiri'l-Kur'âni'l-Mecid başlıklı tefsirinde kaynaklanır. Kur'an-ı Kerim ayetlerini işari ve zahiri olarak tefsir eden İbn Acibe'nin eseri tefsir literatürüne önemli katkı sağlar. İşte, Faslı alim ve müfessir İbn Acibe'nin sözleri...
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Kim bir şeyin cahili ise ona düşman olur.
İbn Acibe
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Kimin ağzı hasta ise tatlı suyu acı bulur.
İbn Acibe
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Manevi terbiye yolu, tek başına kalma yolu değildir; bu yol, hak yolunda birlik içinde olma, hak sözü dinleme ve ona uyma yoludur.
İbn Acibe
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Fakr, dünyadan yakayı kurtarmak, kalbi şikâyet etmekten korumaktır.
İbn Acibe
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En büyük günah kalbi günahlardır ve kibirdir, benliktir.
İbn Acibe