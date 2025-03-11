Fudayl b. İyaz'ın Müslümanlara tavsiyeleri
Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 09:36 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 09:47
İslam güzelleştirir. Bu hakikate en güzel şahitliklerden birisi de Horasan'ın meşhur zahidlerinden Fudayl b. İyaz'dır. Rivayete göre gençlik yıllarında şehirler arasında eşkıyalık yapan Fudayl b. İyaz, bir çatıya tırmanırken "İman edenlerin Allah'ı zikretme ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı hâlâ gelmedi mi?" ayetini işitti ve o an tevbe ederek hayatının geri kalanında İslam'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı şekilde yaşadı. İşte, Fudayl b. İyaz'ın Müslümanlara tavsiyeleri...
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Önce tevbe etmelisiniz. Çünkü tevbe, kılıçların karşı koyamadığı şeylere karşı koyar.
Fudayl b. İyaz
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Vakit konuşma vakti değil, vakit dili tutma, durumundan endişe etme, geceleri ihya etme, bildiğini alıp bilmediğini terk etme zamanıdır.
Fudayl b. İyaz
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İbadetle meşgul olan bir kul, ihlasını riya olarak görmediği sürece, tam anlamıyla ibadet ehli olmuş olmaz.
Fudayl b. İyaz
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Fakirliğe rağmen verası olmayan bir kimsenin, farkında olmadan haramları yeme ihtimali çok yüksektir.
Fudayl b. İyaz
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Dünya, insanın ebedi kalacağı yurt değildir.
Fudayl b. İyaz