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Fudayl b. İyaz'ın Müslümanlara tavsiyeleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 11, 2025 09:36 Güncelleme Tarihi: Mart 11, 2025 09:47

İslam güzelleştirir. Bu hakikate en güzel şahitliklerden birisi de Horasan'ın meşhur zahidlerinden Fudayl b. İyaz'dır. Rivayete göre gençlik yıllarında şehirler arasında eşkıyalık yapan Fudayl b. İyaz, bir çatıya tırmanırken "İman edenlerin Allah'ı zikretme ve O'ndan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürperme zamanı hâlâ gelmedi mi?" ayetini işitti ve o an tevbe ederek hayatının geri kalanında İslam'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı şekilde yaşadı. İşte, Fudayl b. İyaz'ın Müslümanlara tavsiyeleri...

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Önce tevbe etmelisiniz. Çünkü tevbe, kılıçların karşı koyamadığı şeylere karşı koyar.

Fudayl b. İyaz

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

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Vakit konuşma vakti değil, vakit dili tutma, durumundan endişe etme, geceleri ihya etme, bildiğini alıp bilmediğini terk etme zamanıdır.

Fudayl b. İyaz

ÖMER B. ABDULAZİZ'İN NASİHATLERİ

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İbadetle meşgul olan bir kul, ihlasını riya olarak görmediği sürece, tam anlamıyla ibadet ehli olmuş olmaz.

Fudayl b. İyaz

İMAM GAZALİ'NİN KALEMİNDEN NEFİS TERBİYESİ

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Fakirliğe rağmen verası olmayan bir kimsenin, farkında olmadan haramları yeme ihtimali çok yüksektir.

Fudayl b. İyaz

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

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Dünya, insanın ebedi kalacağı yurt değildir.

Fudayl b. İyaz

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

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