Dünya dediğimiz, içinde yaşayıp çoğu zaman anlamını unuttuğumuz bir yolculuk… Zamanın, faniliğin, muhabbetin ve insan olmanın incelikleri arasında kendimizi yeniden bulma çabası. Dünya Dedikleri Bir Gölgelik kitabından seçtiğimiz bu satırlar, biraz durmaya, düşünmeye ve hayatın görünenin ötesindeki anlamını hissetmeye bir davet. Belki de bazı cümleler, insana unuttuğu hakikatleri yeniden hatırlatmak için vardır…
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"Ân, dışarıda bekleyen bir dilim zaman değildir; içimizde, her nefeste yeniden örülen bir dokudur. Şimdiyi yaşamıyoruz, şimdiyi yapıyoruz"
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Dünya Dedikleri Bir Gölgeliktir
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"Hiç kimse sevdiğine son kez baktığını bilmez. Bu yüzden her bakış aslında son bakış gibi yaşanmalıdır; çünkü hangisinin son olduğunu bilmiyoruz."
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Dünya Dedikleri Bir Gölgeliktir
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"Biz idealize edilmiş, yabani, sonsuz varlıklar değiliz. Kusurlu, ölümlü varlıklarız; bunu bildiğimiz halde bilmiyormuş gibi yaşarız".
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Dünya Dedikleri Bir Gölgeliktir
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"Yeryüzünde olan her şey fanidir, bâkî kalan yalnız O'nun yüzüdür. Gölgelik geçer; gölgeyi düşüren ışık kalır."
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Dünya Dedikleri Bir Gölgeliktir
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"Sonlu varlık, kendisini taşıyan sonsuz zemini fark ettiğinde, sonluluğundan korkmayı bırakır. Ölecek olduğunu bilir ve buna rağmen, tam da bu yüzden, yaşar."