İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

◼ İnsanın doğumundan itibaren içinde var olan ve ihtiyaç duyduğu bir duyguyu ifade eden dua kavramı, kişinin her an Rabbi ile kurduğu bağı ifade eder.

◼ Dua insan için en kuvvetli bağlardan birisini ifade eder. Öyle ki hayatında duaya yer olmayan kişiler dahi zor anlarından Allah Teala'ya dua ederler.

KUR'AN-I KERİM'DE DUA ANLAMINA GELEN KAVRAMLAR