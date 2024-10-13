İsmi Azam Duası Okunuşu: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okumanın Fazileti
Müslümanların en çok okudukları, etraflarına tavsiye ettikleri ve dillerine pelesenk ettikleri duaların başında İsmi Azam Duası gelmektedir. İsmi Azam Duası Kur'an-ı Kerim'de geçmemesine rağmen bazı hadis-i şeriflerde yer bulması Müslümanlar nezdinde İsmi Azam duasını tesirli kılmıştır. İsmi Azam duası sadece özel gün ve gecelerde değil normal zamanlarda da Müslümanlar tarafından sıklıkla edilir. Daha çok faydalanılması için İsmi Azam duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve faziletini bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 13.10.2024
13:24
◾ Sözlükte
"en büyük isim" anlamına gelen İsmi Azam tabiri, Allah'ın (CC) en güzel isimleri (esmaül hüsna) içerisinde yer alan bazı isimler için kullanılır.
◾ Bu tabirin bazı
hadis-i şeriflerde geçmesiyle beraber Müslümanlar dualarında İsmi Azam'ı da zikrederek İsmi Azam duasının gelenekselleşmesini sağladılar.
İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı ve Okunuşu
İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı ve Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
"Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard, Yâ zel celali vel ikram. "Ya Hayyu,Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lâhü lâ ilahe illâ ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame'r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü'l mülkü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadir.Elhamdüli'llâhi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v'Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azim."
İsmi Azam Duası Türkçe Anlamı
İsmi Azam Duası Türkçe Anlamı
"Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."
İsmi Azam Duası diyanet bilgi
İsmi Azam duası hakkında DİB Din İşleri Yüksek Kurulu'nda şu bilgilere yer verilir:
"İsm-i a'zam", Allah'ın en yüce ismi demektir. Hadislerde Allah'ın ism-i a'zamı olarak birden çok isim zikredilmiştir. Bu isimlerin başında lafza-i celal (Allah); sonra "Rahmân, Rahîm, Mennân, Ehad, Samed, Hayy, Kayyûm, Bedî'u's-semâvâti ve'l-ard, Zû'l-celâli ve'l-ikram, lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illâ ente" isim ve zikirleri gelmektedir (Tirmizî, Deavât, 87; İbn Mâce, Dua, 9; Dârimî, es-Sünen, Fedâilü'l-Kur'ân, 14; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 258).
Bu rivâyetlerde de görüleceği üzere İsm-i a'zam, Yüce Allah'ın isimlerinden birisidir; özel bir dua adı değildir. Dolayısıyla böyle bir dua yoktur. Ancak Resûlullah ism-i a'zam anılarak yapılan duaların Allah katında makbul olacağını bildirmiştir. Bunlardan bir rivâyet şöyledir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahabî namaz kılıyordu. Bu sahabî namazdan sonra şöyle diyerek dua etmeye başladı: اَللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ. "Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennânsın (Çok nimet verensin), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. (Sen'den talepte bulunuyorum)". Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'O'nun Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki, onunla dua edildiğinde, Allah kabul eder ve onunla istendiğinde verir' buyurdu." (Tirmizî, Deʽavât, 100 [3544]; Nesâî, Sehiv, 58 [1300]).
İsmi Azam Duası ne için okunur?
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İsmi Azam duası Allah Teala'ya yönelmek için kullanılan en duaların en meşhurlarındandır. Müslümanlar bu duayı bir amaç uğruna da ederler.
◾ Asırlar boyunca Müslümanlar
İsmi Azam duasını dertlerine deva olması, hastalara şifa olması, farklı emellerinin yerine gelmesi gibi vesilelerle okumuşlardır.
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Dualarda belirli bir sayı olmamakla beraber İsmi Azam duasının 3, 7, 11, 41 ya da 111 defa okunması zaman içinde bir gelenek halini almıştır.