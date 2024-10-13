İsmi Azam Duası Okunuşu: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okumanın Fazileti

◾ İsmi Azam duası Allah Teala'ya yönelmek için kullanılan en duaların en meşhurlarındandır. Müslümanlar bu duayı bir amaç uğruna da ederler.

◾ Asırlar boyunca Müslümanlar İsmi Azam duasını dertlerine deva olması, hastalara şifa olması, farklı emellerinin yerine gelmesi gibi vesilelerle okumuşlardır.