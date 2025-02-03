İmam Gazali'nin kaleminden nefis terbiyesi
Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:14 Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 10:40
Kişinin kendisini bilmesi, nefsini tanımasından geçer. Nefsini kontrol edebilen kişiler haram ve şüpheli şeylerden uzak durarak Allah Teala'nın açtığı, Resulullah'ın (SAV) gösterdiği tertemiz yoldan yürürler. Nefsi terbiye etmek İslam düşünce hayatında her zaman tartışılan bir konu olmakla beraber "az yemek, az konuşmak ve az uyumak" bunun mukabilinde ise sıklıkla ibadet etmekle özdeşleşmiştir. Pek çok alim gibi Hüccetü'l İslam İmam Gazali de nefis terbiyesine dair bildiklerini bir kitapta toplamıştır. İşte, İmam Gazali'nin kaleminden nefis terbiyesi...
1/20
💠
İmânın hakikatleri de marifetullah, Allah'ın birliğini gönülde gerçekleştirmek, Allah'a tevekkül, Allah'a rıza ve Allah'a muhabbettir. Bunlardan başka ne varsa, onlar imânın hakikatinden uzaktır.
İmam Gazali
3/20
💠
Bil ki, bir kimse, üzerindeki kötü huyları düzeltmek istese onun tek bir yolu vardır. Başka yolu yoktur. Bu yol da, kötü huyun ona buyurduğu her şeyi işlememektir.
İmam Gazali
5/20
💠
Kalbin sağlığı da iki nesnede görülür. Bunlardan biri irade, diğeri de kudrettir.
İmam Gazali