İmam Gazali'nin kaleminden nefis terbiyesi

3 /20











💠

Bil ki, bir kimse, üzerindeki kötü huyları düzeltmek istese onun tek bir yolu vardır. Başka yolu yoktur. Bu yol da, kötü huyun ona buyurduğu her şeyi işlememektir.

İmam Gazali

GAZALİ'DEN HAYATA DAİR 20 UNUTULMAZ ALINTI