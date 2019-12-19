İmam-ı Gazali kimdir? Gazali'nin ilmi çalışmaları...

Gazali'yi anlamak, İslam'ı anlamak demekti. Tasavvufun sadece kitaplardan öğrenilecek bir ilim olmadığının farkına varan Gazali, tasavvufun öngördüğü manevi tecrübeyi bizzat yaşamak için dünyevi bağlardan kurtulup nefsin isteklerinin önüne geçerek tüm kalbiyle ahirete yönelmesi gerektiği sonucuna varan ve filozoflara yönelttiği eleştirilerle bilinen İslam düşünürü olarak tanındı.

Fakir ve salih bir zat olan, alimlerin sohbetlerinden uzak durmayan, elinden geldiği kadar yardım ve iyilik eden babasının vefatından sonra Gazali ve kardeşi, medresede ilim öğrenerek İslam dünyasına ışık tuttu.

İmam Gazali'nin dilinden 'Müslümanca Bir Hayat'