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Mütevazı bir alim Süfyan es-Sevri'nin nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:59 Güncelleme Tarihi: Şubat 19, 2025 15:05

8. yüzyılın en önemli simalarından birisi olan Süfyan es-Sevri, özellikle İslami ilimlerin toplandığı ve tasnif edildiği aşamada öncü alimlerden birisi olmuştu. Zor şartlar altında ilmi çalışmalarını sürdürmesi, zahidane yaşantısı ve düşünceleri ile İslam tarihine damga vuran Sevri başta hadis ve İslam hukuku olmak üzere pek çok ilim dalında otorite olarak kabul edilmişti. İşte, mütevazı bir alim olan Süfyan es-Sevri'nin Müslümanlara nasihatleri...

1/20

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Dünyada zühd, insanlardan uzak durmaktır.

Süfyân es-Sevrî

İSLAM ALİMLERİNDEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ SÖZLER

2/20

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Dünya için içinde yaşayacağın kadar, ahiret için de orada kalacağın kadar çalış.

Süfyân es-Sevrî

3/20

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İlim, Allah'tan hakkıyla korkmak için tahsil edilir.

Süfyân es-Sevrî

İSLAM ALİMLERİNDEN HAYATINIZA YÖN VERECEK 30 NASİHAT

4/20

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Ey kardeşim!

Bil ki; haramdan ancak tenine ve kanına merhamet edenler uzak durur.

Süfyân es-Sevrî

5/20

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Temenni ve beklenti içindeki bir insanın razı olması erişilemez bir hedeftir.

Süfyân es-Sevrî

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖĞÜTLER

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