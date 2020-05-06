Besmele anlamı ve okunuşu... Besmelenin sırrı ve faziletleri nelerdir?
Dinimizin en güzel prensiplerinden birisi, her işe
besmele ile başlamaktır. Adem Peygamber'in ilk öğrendiği ve Efendimizin de çokça tavsiye ettiği " Bismillahirrahmanirrahim" yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamındaki besmele, Kur'an'dan bir ayettir. Kur'an'da 113 defa zikredilmesi fazilet ve öneminin büyüklüğünü gösterir. Peki, besmelenin sırları ve faziletleri nedir? Besmele nasıl okunur? Besmele ile ilgili ayet ve hadisler neler? Besmelenin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? İşte besmele hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.05.2020
07:11
Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
14:36
Âdem Peygamber'in ilk öğrendiği ve Peygamberimizin de çokça tavsiye ettiği "
Bismillahirrahmanirrahim" yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla" anlamındaki besmelenin, pek çok sırrı ve faydaları vardır. Besmele, Kur'an'dan bir ayettir. Sözlük anlamında geçen "besmele çekmek" ise bir işe başlarken " Bismillahirrahmanirrahim" sözünü söylemek anlamına gelir.
Resûl-i Ekrem'in hayatında besmelenin son derece geniş bir kullanım alanı vardı. Allah Resûlü;
evden çıkarken, mescide girerken, mescitten çıkarken, abdest alırken, namaza başlarken, dua ederken, yemeğe başlarken, kurban keserken, cenazeyi kabre koyarken, yatağına yatarken, yatağından kalkarken, hâsılı her hayırlı işe başlarken "Bismillâh" demeyi tavsiye etmiştir.
Dinimizin en güzel prensiplerinden birisi, her işe
besmele ile başlamaktır. Besmele, yani " Bismillâhirrahmanirrahim" ifadesi, "işime, sözüme Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum" demektir. Kuran'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml Suresi'nin 30. ayetinde de geçmektedir.
Neml suresi 30. ayet
Okunuşu: "İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi)." Anlamı: "Mektup Süleyman'dan gelmekte, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla başlamaktadır."
İshak Danış ve Nüvid
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Besmele Arapça - Türkçe okunuşu ve anlamı
Kur'an-ı Kerim'de besmele
113 defa tekrarlanır. Fâtiha'da ise sureden sayılan bir ayet olarak kabul edilir. Böylece Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlanan sure, diğer tüm surelerden farklı bir özellik sahibidir. Çünkü sure, yine aynı isimlerin tekrarlandığı üçüncü ayetiyle dikkat çekmektedir. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başlangıcında yer almaktadır.
Okunuşu: "Bismillahirrahmanirrahîm." Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile.."
Kur'an ayında, Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'daki sırlar…
Kur'an dilinde
Rahmân sıfat-ismi sadece Allah'a mahsustur, başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahmân "en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lutuf, ihsan, rahmet bahşeden" demektir. Rahmân, rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, lâyık olmasına bakmaz, bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır.
Rahîm ise "çok merhametli, rahmeti bol" demek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın Rahîm sıfat-ismi O'nun, daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, lâyık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. "Esirgemek" ve "bağışlamak" bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir.
Kur'an-ı Kerim, surelere besmele ile başlar
Yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim, surelere besmele ile başlar. İlk nazil olan ayette
"Yaratan Rabbinin adıyla oku" Alak, 96/1 buyurulur. Bu da bizim sözlerimize ve işlerimize besmele ile başlamamız gerektiğine işaret eder. Yine Kitabımızda besmeleye, onun önemine ve taşıdığı anlamlara dair çok güzel örnekler vardır. Nuh Peygamber (a.s), kendisine iman edenleri, tufandan kurtarmak için, gemiye besmele ile çağırmış ve şöyle demiştir: "Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Hûd, 11/41.
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