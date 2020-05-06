Besmele anlamı ve okunuşu... Besmelenin sırrı ve faziletleri nelerdir?

Dinimizin en güzel prensiplerinden birisi, her işe besmele ile başlamaktır. Besmele, yani "Bismillâhirrahmanirrahim" ifadesi, "işime, sözüme Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum" demektir. Kuran'da surelerin başında bulunan Besmele, aynı zamanda Neml Suresi'nin 30. ayetinde de geçmektedir.

Neml suresi 30. ayet Okunuşu: "İnnehu min suleymâne ve innehu bismillâhir rahmânir rahîm(rahîmi)."

Anlamı: "Mektup Süleyman'dan gelmekte, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla başlamaktadır."