Anadolu'nun en eski çivisiz camileri

💠 Ülkemizdeki en eski ahşap cami olarak kabul edilen Göğceli Camii, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunuyor. Cami, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında inşa edilir.

💠 Her yıl binlerce insanın büyük bir merakla ziyaret ettiği ülkemizin en eski ahşap camisinin temelinde ahşap yığma tekniği bulunur. Yapının bu kadar uzun süre ayakta kalmasının sırrı burada saklıdır.

Ahşap yığma tekniği nedir?

İskelet sistemine sahip olmayan, duvarlarının taşıyıcı nitelikte olduğu, tuğla,taş gibi elemanların üst üste konularak ve harçla bağlanarak, elemanların düşey yükleri birbirine aktarmasına esasına dayalı çalışan yapısal sistem.

TÜRKİYE TARİHİNİ ŞEKİLLENDİREN CAMİLERİMİZ