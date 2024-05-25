Anadolu'nun en eski çivisiz camileri
Tarih boyunca Müslümanların toplanma, karar alma, ibadet ve sosyalleşme mekanı daima camiler oldu. İnşa edildikleri toprakların ruhunu yansıtan mekanlar olan camiler, Müslümanlar için hayati derecede önemliydi. Bu sebepten dolayı ahşap, taş, mermer başta olmak üzere 1071 tarihinden itibaren Anadolu'da binlerce cami yapıldı. Anadolu topraklarında göze en güzel gelen, geçiciliği en çok simgeleyen ise ahşap camilerdi. Sizler için Anadolu'da en eski ahşap camileri araştırdık.
Giriş Tarihi: 25.05.2024
17:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
17:19
💠 Ülkemizdeki
en eski ahşap cami olarak kabul edilen Göğceli Camii, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunuyor. Cami, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında inşa edilir.
💠 Her yıl binlerce
insanın büyük bir merakla ziyaret ettiği ülkemizin en eski ahşap camisinin temelinde ahşap yığma tekniği bulunur. Yapının bu kadar uzun süre ayakta kalmasının sırrı burada saklıdır.
Ahşap yığma tekniği nedir?
İskelet sistemine sahip olmayan, duvarlarının taşıyıcı nitelikte olduğu, tuğla,taş gibi elemanların üst üste konularak ve harçla bağlanarak, elemanların düşey yükleri birbirine aktarmasına esasına dayalı çalışan yapısal sistem.
TÜRKİYE TARİHİNİ ŞEKİLLENDİREN CAMİLERİMİZ
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Cami içinde köşe olarak tanımlanan noktalarda kurtboğazı geçmeler, duvar boyunca tek parça olarak uzatılan, ahşap perdeler kullanılarak inşa edildi.
💠 Aynı anda
300 kişinin namaz kılabildiği caminin inşası ile alakadar en bilindik rivayet Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya gelen dervişlerin camiyi inşa ettikleri yönünde.
💠 Dile kolay tam
818 yıldır ayakta olan Göğceli Camii hem tarihi olarak hem de sanatsal açıdan yıllara meydan okumayı sürdürüyor.
💠 Yerden yaklaşık
70 cm yukarıda olması sayesinde bölgede hakim olan rutubetten, zeminde bulunan deprem takozları sayesinde ise 8 asırdır gerçekleşen depremlerden etkilenmiyor.
TÜRKİYE'DEKİ 4 ULU CAMİ
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Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Göğceli Camii, adını ise "göç ehli" tamlamasının zamanla geçirdiği değişim sonucunda alıyor.
💠 Duvarlarında sadece
kestane ağacı, geri kalan kısımlarında ise dişbudak ağacı ve karaağaç kullanılan Göğceli Camii tüm zarafeti, güzelliği ile ziyaretçilerini etkilemeyi sürdürüyor.
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1366 tarihinde Candaroğlu Beyliği döneminde Kastamonu'nun Mahmutbey Köyü'nde inşa edilen cami güzelliği ile insanların ziyaret ettiği bir mabet.
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Çivisiz olarak bindirme tekniği ile inşa edildiği için cami yörede, Çivisiz Camii olarak biliniyor. Şehir merkezinden 15 kilometre uzakta olduğu için ziyaretçileri n göz bebeği konumunda.
Bindirme tekniği nedir?
Bindirme kemer, yatay konumlandırılmış taşların üst üste bindirilip basamak basamak ileri doğru çıkartılması ve bu sayede ortada bir açıklık bırakmaları suretiyle elde edilen kemer benzeri bir yapım ögesidir.
İSTANBUL'DA MUTLAKA GİDİLMESİ GEREKEN 5 OSMANLI CAMİSİ