İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken 5 Osmanlı camisi
İstanbul denilince tarihi ve kültürel gezilere çıkmak isteyenlerin aklına ilk olarak camiler gelir. Camiler, yerli olsun yabancı olsun herkesin ilgi odağıdır. İstanbul harika yapıları, mimarileri ve camileriyle göz kamaştırır. Peki, bu camiler nerededir? İstanbul'da gidilmesi gereken camilerin özellikleri nelerdir? İşte, İstanbul'da gidilmesi gereken Mihrimah, Üryanizade, Süleymaniye, Ayasofya, Sultan Ahmet camiileri...
Giriş Tarihi: 27.11.2023
13:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
13:29
AYASOFYA CAMİİ
◾ Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra şehrin en büyük mabedi olan
Sultan Fatih Ayasofya adıyla fethin sembolü olarak camiye çevirir ve ilk cuma namazı da burada kılınır. Hagia Sophia Kilisesi'ni
◾ Bundan dolayı da artık fethedilen diğer yerlerdeki kiliseler camiye çevrildiklerinde en büyüğünün Ayasofya ismi ile anılması gelenek haline gelir. Ahali arasında zamanla bir fethin işareti olan bu faaliyetle kiliseden camiye çevrilen camilerin hepsi Ayasofya Camii olarak anılır.
Fatih Sultan Mehmet
II. Mehmed olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı'nın 7. padişahıdır. 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür..
◾ Hatta önceden Güney Anadolu'da Alanya ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki eski bir yerleşme yeri halk tarafından Ayasofya olarak adlandırılmış ve Ayasofi imlâsı olarak haritalara geçmiştir.
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Ayasofya bulunduğu yerde üç kez inşa edilmiştir. Bugünkü Ayasofya ise olarak bilinmektedir. Ayasofya'nın "Üçüncü Ayasofya" ilk inşası ise I. Konstantin döneminde başlatılmıştır.
I. Konstantin
I. Konstantin, Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatorudur. Konstantinopolis şehrinin ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun "Megas/Büyük" lakabıyla anılan kurucusudur.
MİHRİMAH SULTAN CAMİ
◾ Sultan Kanûnî kızı Mihrimah Sultan için bir külliye yaptırmak ister. Kızı Mihrimah Sultan için yaptırıldığı kabul edilen külliyenin inşasına 1540'ların ilk yıllarında başlanır. Kitâbesine göre cami 1547'de tamamlanır.
◾ Bu külliye, dönemin mimarbaşısı olan Mimar Sinan tarafından Şehzade Külliyesi ile eş zamanlı olarak inşa edilir ve yapı ilk önemli yapı gruplarından biri olur.
Külliye; cami, imaret-tabhâne, sıbyan mektebi, medrese, han, su yolları, çeşme, hazne ve helâ gibi yapıların toplamından oluşur.
◾ Külliyeye sonraki dönemlerde
iki türbe ahşap bir kasır ve muvakkithâne eklenir. Aralarındaki imaret-tabhâne, han, kasır ve muvakkithâne yıllar içinde ortadan kalkar.
◾ Zamanla sıbyan mektebi çocuk kütüphanesine dönüştürülür.
Mihrimah Sultan Camii'nin 37 metre yüksekliğinde kubbesi bulunmakta ve üç kemere yaslanmaktadır. Caminin mihrap ve minberleri taş işçiliğiyle yapılmıştır.
Mihrap nedir?
Mihrap, camide imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu, kıble yönündeki duvarın ortasında bulunan oyuk ve girintili yere denir.
Minber ne demektir?
Camilerin içinde, hocanın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli ve yüksekçe, özel yere denir.
SULTAN AHMED CAMİİ
◾ İstanbul'un en meşhur camilerinden bir diğeri Sultan Ahmed Camii'dir.
Sultan I. Ahmed bir cami yapılması emrini verir ve mimar sedefkar Mehmet Ağa'dan bunu ister. Mimar Mehmet Ağa, Sultan Ahmet Cami şaheserini oluşturur. Caminin iç tezyinatında kullanılan mavi İznik çinilerinden dolayı bu camiye de denilir. "Mavi Camii"
Tezyinat
Süsleme
◾ 1609-1620 yılları arasında inşa edilen bu
cami ve külliyesi, hünkâr kasrı, sıbyan mektebi, medrese, arasta, hamam, dârüşşifâ (mescid ve hamamı ile), imâret-i âmire (mutfak, fırın, kiler, yemekhane), tabhâneler, han, dârülkurrâ, türbe, sebiller, çeşmeler, dükkânlar, odalar, mahzenler, kahvehane ve evlerden oluşur.
Mimar sedefkar usta Mehmet Ağa kimdir?
Kanûnî Sultan Süleyman zamanında yaşamış, mimar, 1570'ten 1589'a kadar Mimar Sinan'ın öğrencisidir.