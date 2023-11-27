İstanbul'da mutlaka gidilmesi gereken 5 Osmanlı camisi

AYASOFYA CAMİİ

◾ Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra şehrin en büyük mabedi olan Hagia Sophia Kilisesi'ni Sultan Fatih Ayasofya adıyla fethin sembolü olarak camiye çevirir ve ilk cuma namazı da burada kılınır.

◾ Bundan dolayı da artık fethedilen diğer yerlerdeki kiliseler camiye çevrildiklerinde en büyüğünün Ayasofya ismi ile anılması gelenek haline gelir. Ahali arasında zamanla bir fethin işareti olan bu faaliyetle kiliseden camiye çevrilen camilerin hepsi Ayasofya Camii olarak anılır.

Fatih Sultan Mehmet

II. Mehmed olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı'nın 7. padişahıdır. 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür..