İsrail'in kuruluşunun arka planı

ÇATIŞMALAR NİÇİN YAŞANIYOR?

◾ Günümüzde yaşanan İsrail - Filistin çatışmalarının sebebini anlamak için bu bölgenin tarihine bakmak gerekir ve bunun ardından akıllara ilk olarak şu soru gelir: İsrail, Filistin topaklarını neden kendi hakkı olarak görüyor ve insanî olmayan şekilde bu toprakları nasıl işgal ediyor?

◾ Tüm bunların cevabı, Yahudi aleyhtarlığı olarak tanımlanan siyonizm kavramının temelinde yatmaktadır. Siyonizm, Yahudilerin kendi toprakları olduğunu iddia ettikleri Filistin topraklarında, Yahudi devletinin kurulmasını desteklemek ve savunmak demektir. Bu da aslında Yahudi milliyetçiğini temel alan ideolojik düşünce hareketidir.

↪ Yahudi devletinin kurulmasında etkili olan ana olaylar şunlardır: Sultan II. Abdülhamid ile Theodar Herzl görüşmeleri etkin rol oynar. Ardından İsviçre'de düzenlenen Yahudi Kongresi bunun ardından Sykes - Picot Antlaşması ile Balfaour Deklarasyonu Yahudilerin Batılı devletlerle iş birliği yapması, I. ve II. Dünya Savaşları...