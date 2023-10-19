İsrail'in kuruluşunun arka planı
Yahudiler, Filistin topraklarının kendilerine vaat edilmiş bir yer olduğu iddiasıyla yıllardır Filistin halkına etmedikleri eziyeti, yapmadıkları cefayı bırakmamışlardır. Son zamanlarda yaşanan olaylar sonrasıysa akıllara, "Yahudiler bu kutsal topraklarda nasıl devlet kurdular? sorusunu getirmektedir. İşte, Sykes - Picot Antlaşması'ndan II. Dünya Savaşı'na kadar İsrail Devleti'nin kuruluşundaki arka plan...
Giriş Tarihi: 19.10.2023
10:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
11:31
UZUN YILLAR SÜREN GERGİNLİK
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İsrail - Filistin arasında yaşanan gerginliği son zamanlarda sıkça duymaktayız. Fakat bu yeni ortaya çıkan bir mesele değil aksine uzun yıllar Filistin halkına uygulanan fiziksel ve psikolojik bir saldırıdır.
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Takvimler 7 Ekim 2023 cumartesiyi gösterdiğinde, Orta Doğu'da epey senedir tüm dünyanın gözü önünde yaşanmakta olan soykırım, İsrail - Hamas arasında çıkan çatışmaların ardından yaşanacak büyük kayıpların fitili ateşlenmiş oldu.
Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?
ÇATIŞMALAR NİÇİN YAŞANIYOR?
◾ Günümüzde yaşanan
İsrail - Filistin çatışmalarının sebebini anlamak için bu bölgenin tarihine bakmak gerekir ve bunun ardından akıllara ilk olarak şu soru gelir: İsrail, Filistin topaklarını neden kendi hakkı olarak görüyor ve insanî olmayan şekilde bu toprakları nasıl işgal ediyor?
◾ Tüm bunların cevabı,
Yahudi aleyhtarlığı olarak tanımlanan siyonizm kavramının temelinde yatmaktadır. Siyonizm, Yahudilerin kendi toprakları olduğunu iddia ettikleri Filistin topraklarında, Yahudi devletinin kurulmasını desteklemek ve savunmak demektir. Bu da aslında Yahudi milliyetçiğini temel alan ideolojik düşünce hareketidir.
↪ Yahudi devletinin kurulmasında etkili olan ana olaylar şunlardır:
Sultan II. Abdülhamid ile Theodar Herzl görüşmeleri etkin rol oynar. Ardından İsviçre'de düzenlenen Yahudi Kongresi bunun ardından Sykes - Picot Antlaşması ile Balfaour Deklarasyonu Yahudilerin Batılı devletlerle iş birliği yapması, I. ve II. Dünya Savaşları...
AVRUPA'DA İSTENMEDİLER
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M.S. 70 yılında Romalılar tarafından Filistin topraklarından sürülen İsrailoğullarının torunları olduklarını söyleyen Yahudiler, iki bin yıl kadar uzak kaldıkları onların deyimince vaat edilen topraklar olan Filistin, yine siyonizm düşüncesine göre haklarıdır.
◾ Dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan
Yahudiler; Avrupa'daki milletlerce istenmemiş, Ruslar tarafından da türlü zorbalıklara maruz kalmışlardır. Bu durum bilhassa 19. yüzyılda pik noktasını yaşamıştır.
Siyon ne demek?
Siyon kelimesi İbranice kökenli bir kelime olup Kudüs'ü tepeden gören bir mevkinin adıdır.
Filistin hakkında çıkan dezenformasyon haberleri
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN MERHAMETİ
◾ Avrupa'da gördükleri
barbar muamelesinin yanı sıra Yahudiler'in, Osmanlı Devleti'ne sığındıklarında tevazu ve merhametle karşılandıkları ve uzun senelerde bu durumun böyle sürdüğü kaynaklar tarafından bilinmektedir.
◾ Dünyanın dört bir yanında hayatlarını sürdüren ve
Siyonizm hayaliyle yaşayan Yahudiler, Rusya'da ortaya çıkan anti- siyonizm karşısında Filistin topraklarına göç etmek zorunda kalmışlardır ve bu durum sonrasında Fransa'da Dreyfus Olayı cereyan etmiştir.
Dreyfus Olayı nedir?
1894 yılında Fransa'da gerçekleşen Dreyfus Olayı, Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un casuslukla suçlanmasından sonra ortaya çıkmıştır.
SİYONİZM VE BALFOUR DEKLARASYONU
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19. yüzyılın ilk yarısında Ahmet Cevdet Paşa, Filistin'e yerleşme düşüncesinin Yahudiler arasında yayıldığını fark edip şunları söylemiştir, "Museviler için Filistin'de bir devlet kurulacakmış ne haya şey? Böyle bir şey olabilir mi?"
◾ Siyonizm,
1890 yılında ortaya çıkan bir görüş olduğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılına tekabül etmektedir. Osmanlı nezdinde girişimlerde bulunan Yahudiler, siyonizm ile ilgili istedikleri sonucu alamadığından hedeflerini I.Dünya Savaşı'na çevireceklerdir.
Öfke Günü nedir? Filistin'de Öfke Günü ilan edildi mi?