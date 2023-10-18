Öfke Günü nedir? Filistin'de Öfke Günü ilan edildi mi?
İsrail'in Filistin'e insanlık dışı saldırısının on ikinci günündeyiz. Bir savaştan ziyade katliama dönüşen olaylar silsilesi, 17 Ekim Salı günü İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırmasıyla farklı bir noktaya taşındı. Akşam gerçekleşen saldırıdan sonra 18 Ekim Çarşamba gününün, Müslüman ülkelerce Öfke Günü olarak ilan edilmesi istendi...Peki, Öfke Günü nedir? Ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 18.10.2023
19:26
ZULMÜN BİTMEDİĞİ TOPRAKLAR
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Filistin halkı yıllardır İsrail yönetiminin baskısı ve saldırıları altında yaşamlarını bir şekilde idame ettirmeye çalışmaktadırlar. Bugüne kadar Filistinlilere karşı gerçekleştirilen saldırıların h addi hesabı maalesef yok.
◾ İsrail'in tek hedefi, sonradan gelip yerleştiği
Filistin topraklarından masum milyonlarca insanı bu topraklardan atmaktır. Bunun sonunda masum insanlar; bebekler ve yaşlıları öldürmeleri gerekse dahi...
Filistin hakkında çıkan dezenformasyon haberleri
◾ İsrail - Filistin arasında yaşanan bu gerilim,
7 Ekim Cumartesi günü yıllardır biriken öfkenin bir sonucu olarak patlak verdi. Filistin'e ait olan Hamas'ın El Kassam Tugayları ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların 11. gününde, insanlık dışı bir olay yaşandı.
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17 Ekim akşamı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli halkın bulunduğu e l-Ehli Hastanesi yine İsrail tarafından bir hava saldırısı düzenledi.
HASTANENİN PROFESÖRÜ AÇIKLADI
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El-Ehli Hastanesi, Gazze kent merkezinde yer almaktadır. Yetkililer, hastaneye karşı gerçekleştirilen hava saldırılarında yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı bilgisini aktardı.
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BBC'ye açıklamada bulunan hastanenin cerrahı Profesör Hasan Abu Sittah, patlama anında ameliyatta olduğunu, patlama sonrası hastanenin bir kısmında büyük yangın çıktığını aktardı.
Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?
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Profesör Hasan Abu Sittah'ın dışında bir başka isim ise BBC'ye, hastane kompleksinde saldırı sırasında, 4 bin kadar kişinin sığınmış halde bulunduğunu aktardı.
◾ Yaşanan bu hadiselerden sonra akıllara ilk, Öfke Günü ilan edilmesi talebini getirdi. Daha önce de
Öfke Günü talebi, 14 Temmuz 2017 yılında, Filistinliler ile İsrail polis arasında çıkan çatışmada 17 yaşındaki bir gencin başından vurularak şehit edilmesinin ardından istenmişti.
EL EHLİ BAPTIST HASTANESİ
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İsrail Hava Kuvvetleri'nin çokça kez yerleşim yerlerini hedef aldığı biliniyordu. Fakat öncesinde yaşanan saldırılarda yaralananların tedavisinin yapıldığı hastanenin bombalarla vurulması, tam manasıyla yalnızca bir katliamdır.
◾ Saldırı sonrası aktarılabilen bilgilere göre en az
500 kişinin şehit olduğu kaydedildi. Tüm dünyanın bir savaş olarak adfettiği bu durum tamamiyle bir soykırımdır. Filistinli halkını zorla topraklarından çıkarılmak istenmesi, bunu milyonlarca insanı katlederek yapıyor olması artık tüm Müslümanların öfkesini topladı ve Müslüman ülkeler tarafından 18 Ekim Çarşamba gününün, "Öfke Günü" ilan edilmesi istendi.
Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm