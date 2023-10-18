Öfke Günü nedir? Filistin'de Öfke Günü ilan edildi mi?

◾ İsrail - Filistin arasında yaşanan bu gerilim, 7 Ekim Cumartesi günü yıllardır biriken öfkenin bir sonucu olarak patlak verdi. Filistin'e ait olan Hamas'ın El Kassam Tugayları ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların 11. gününde, insanlık dışı bir olay yaşandı.

◾ 17 Ekim akşamı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli halkın bulunduğu el-Ehli Hastanesi yine İsrail tarafından bir hava saldırısı düzenledi.