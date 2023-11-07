◾ Özcan, Hristiyan devletlerin, özellikle de geçmişte katliam yaptıkları Yahudilere, devlet arayışına girmelerini şöyle açıkladı:

"Hristiyanlık için çeşitli damarlar var. Bunlardan bir tanesi de evanjelizm ve Protestanlığın çeşitli versiyonları. Bu evanjelizm denilen akım iki yüz yılı kapsıyor. ABD'den önce İngiltere'de bulunuyor.

İngilizlerin İsrail'in kurulmasına banilik yapmasının ilk nedeni Yahudi meselesinden kurtulmak. Çünkü Yahudiler toplumla kaynaşmayıp gettolarda yaşıyordu. Bunun yanı sıra Şark'ın içinde Batı'yı temsil edecek bir çıbanbaşı, aracı bir devlet, inşa etmek istiyorlar. Günümüzde de hala Batı, İsrail'i desteklemektedir. Çünkü İslam dünyası, İsrail'in varlığı ile birlikte müdahaleye açık hale geliyor."