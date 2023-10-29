İşgalci İsrail'in Kudüs politikası
Kur'an-ı Kerim'de "çevresi mübarek" olarak bahsedilen Mescid-i Aksa'yı içerisinde barındıran Kudüs, uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak 1967 yılından bu yana işgal altında. Terör devleti İsrail o tarihten günümüze kadar farklı metotlar geliştirerek şehri Yahudileştirmeye çalışıyor. Bunların içinde Müslümanların şehirden tehciri, ayrım duvarları, kazılar var.
Giriş Tarihi: 29.10.2023
17:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
17:20
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658 yılında Müslüman hakimiyeti altına giren, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran Kudüs, 1099 - 1187 yılları arasında Haçlıların elinde kalsa da Selahaddin Eyyubi tarafından 1187'de tekrar fethedildi.
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1967 yılında İsrail işgaline uğrayan Kudüs o günden bu yana esaret altında. 56 yıllık süreçte yoğun bir şekilde şehri Yahudileştirme faaliyetlerinde bulunan işgalci zihniyet bunu farklı metotlarla yapma gayretinde.
KUDÜS'ÜN KADİM TARİHİ
İSRAİL'İN HAK İHLALLERİ
🔹 Terör devleti
İsrail son on yıldır bilhassa Kudüs'ün uluslararası arenada başkent olarak kabul edilmesini diğer ülkelere dayatarak şehri hüviyetine büründürdü. Bu da "Yahudiliğin Kutsal Başkenti" Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Donald Trump tarafından tanındı.
🔹 Böylece
İsrail, şehirdeki Müslüman nüfusu ve dini yapıları farklı araçlarla uzaklaştırabilecek ve imha noktasında sıkıntı yaşamayacak bir pozisyona geldi. Bu eylemler için de şehir içinde adeta başka bir şehir inşa edilmesinden Müslümanların tehcirine varıncaya dek geniş bir plan hazırlandı.
BELGELER IŞIĞINDA KUDÜS
KAZILAR
🔹 İşgal devleti yıllardır
Harem-i Şerif'in on bir noktasında aşağı yönlü kazı yapıyor. Esasında Mescid-i Aksa'nın altını boşaltmak maksadıyla yapılan bu kazılar için İsrail " restorasyon açıklaması" yapılıyor.
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Mescid-i Aksa'ya en yakın mahallelerden olan Selvan semti sakinleri gece gündüz fark etmeksizin evlerinin altından kazı sesi geldiğini dile getirse de uluslararası kamuoyu bu açıklamaları görmezden geliyor.
FİLİSTİN HAKKINDA ÇIKAN DEZENFORMASYON HABERLERİ
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Mukaddes mekanın daimi olarak kazılması ve çökmesi için ortam hazırlanması Siyonistlerin yegane dileğidir. Onlar böylece Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa edeceklerdir.
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İşgalci İsrail 1967'den bu yana farklı bahaneler öne sürerek kazı çalışmalarını genişleterek devam ettirmekte, bu durum arkeolojik olarak aşırı zengin bir bölgenin zeminiyle oynanması açısından oldukça tehlikelidir.
FİLİSTİN HAKKINDA OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR
DUVAR
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Kudüs'ün işgalinin ardından Siyonistlerin en önemli planlarından birisi de Mescid-i Aksa'ya giden Müslüman cemaatini parça parça azaltmak oldu. Bunun için en büyük icraatlarıysa "Ayırma Duvarı" adı verilen ve bazı bölgeleri tecrit eden duvardı.
🔹 Dikilen bu duvar
hem Müslümanların Kudüs'e girişini engelledi hem de Müslüman nüfusunu şehrin içinde şehirden bağımsız bir mahalle haline getirdi.
FİLİSTİN'DE KADIN VE ÇOCUK OLMAK