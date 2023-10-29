İşgalci İsrail'in Kudüs politikası

İSRAİL'İN HAK İHLALLERİ

🔹 Terör devleti İsrail son on yıldır bilhassa Kudüs'ün uluslararası arenada başkent olarak kabul edilmesini diğer ülkelere dayatarak şehri "Yahudiliğin Kutsal Başkenti" hüviyetine büründürdü. Bu da Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Donald Trump tarafından tanındı.

🔹 Böylece İsrail, şehirdeki Müslüman nüfusu ve dini yapıları farklı araçlarla uzaklaştırabilecek ve imha noktasında sıkıntı yaşamayacak bir pozisyona geldi. Bu eylemler için de şehir içinde adeta başka bir şehir inşa edilmesinden Müslümanların tehcirine varıncaya dek geniş bir plan hazırlandı.

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