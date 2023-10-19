Filistin hakkında okunması gereken kitaplar

🔹 20. yüzyılın en önemli meselelerinden olan Filistin meselesi şiir, roman, hikaye gibi edebi türlere konu olduğu gibi akademik haber ve eserler için de önemli bir mesele haline geldi.

🔹 Ülkemizin en önemli siyasi tarihçilerinden olarak kabul edilen Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun kaleme aldığı "Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları" başlıklı eser, olayları en kritik hususlarını merkeze alarak izah ediyor.

Mescid-i Aksa'da Bir Osmanlı Torunu