Filistin hakkında okunması gereken kitaplar
1917'den günümüze dek uzanan "Filistin Davası", herkesin bildiği ama tam manasıyla hakim olamadığı bir mesele. İsrail'in katliam yaptığı bu günlerde Filistin, Kudüs gibi meselelere dair iyi bir okuma yapmak, kendisini geliştirmek isteyen okurlarımız için farklı alanlara dair eserlerden oluşan Filistin hakkında okunması gereken kitaplar listesi hazırladık.
Giriş Tarihi: 19.10.2023
17:37
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
18:30
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Kudüs, her şeyden evvel farklı fikirlerde de olsalar dünya üzerindeki tüm Müslümanların ortak davası, kapanmayan yarası ve yürek sızısıdır.
🔹 Kitap boyunca
Kudüs'ün tarihi, dini yönü öne çıkıyor. Müslümanların dışında şehrin diğer semavi dinlere göre öneminin de anlatıldığı eser, Müslümanların Kudüs hakkında neler yapabileceklerine odaklanıyor.
İsrail'in kuruluşunun arka planı
Şayet Kudüs, bu yolculukta bizzat kastedilmiş olmasaydı göğe yükselmek doğrudan Mekke'den demümkün olabilirdi. Ancak bu kutsak şehre uğramak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin işaret ettiğigibi murad edilen bir iştir."
Yusuf el Karadavi
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20. yüzyılın en önemli meselelerinden olan Filistin meselesi şiir, roman, hikaye gibi edebi türlere konu olduğu gibi akademik haber ve eserler için de önemli bir mesele haline geldi.
🔹 Ülkemizin en önemli siyasi tarihçilerinden olarak kabul edilen
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun kaleme aldığı "Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları" başlıklı eser, olayları en kritik hususlarını merkeze alarak izah ediyor.
Mescid-i Aksa'da Bir Osmanlı Torunu
"Kudüs 1099 yılında Haçlıların işgaline uğradı. Haçlılar şehre girince sadece Yahudileri değil, bütün Müslümanları, kutsal yerlere ve camilere sığınan kadın ve çocukları dahi katlettiler."
Fahir Armaoğlu
🔹 Uzun yıllar boyunca baskısı bulunmayan
"Kudüs... Ey Kudüs" 1948 İsrail - Arap Savaşı'na odaklanan en detaylı eser olarak öne çıkıyor. Savaşta iki tarafın ortasında kalan Kudüs'ün hikayesi eserin ana teması.
🔹 Yazarlar
Larry Collins ve Dominique Lapierre gazetecilik tekniklerini kullanarak titizlikle yürüttükleri araştırmalar sonucunda kaleme aldıkları "Kudüs... Ey Kudüs"te, bir devrin bitip bir devrin başlamasını belgesel tadında anlatıyorlar.
Filistin'deki zulme karşı Müslüman tavrı nasıl olmalı?