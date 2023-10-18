Mescid-i Aksa'da Bir Osmanlı Torunu
Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca hükmettiği Kudüs topraklarında, Arif Tütüncü ve ailesi de yüzyıllar önce kök saldı. Kudüs'te doğmuş, büyümüş ve bu toprakları yürekten sahiplendi. Bir Osmanlı torunu olarak, Mescid-i Aksa'yı kıyamete kadar koruma sözü veriyor. Geçmişin mirası ve geleceğin umuduyla Arif Tütüncü, bir kahramanlık örneği sergiliyor.
Giriş Tarihi: 18.10.2023
17:25
◼ Osmanlılar,
28 Aralık 1516'dan itibaren Kudüs'e hükmetti. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, şehri ziyaret edip ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi.
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Kanuni Sultan Süleyman, Kudüs'e birçok hizmette bulundu, şehrin surlarını yeniledi, kaleyi restore etti, çeşmeler inşa etti ve Mescid-i Aksa'yı restore etti. Sultan Murat döneminde, Kudüs'ün güvenliğini sağlamak için bir kale inşa edildi.
◼ Osmanlı döneminde Kudüs, barış ve istikrar içinde yönetildi.
◼Osmanlıların "Arz-ı Filistin" dedikleri topraklar; Kâzımiye Nehri'yle Mukatta Nehri arasındaki bölge
"Akka Sancağı", Mukatta Nehri'yle Zeruludce Nehri'nin kaynağı arasındaki "Nablus Sancağı" ve Nablus'un güneyinde Berseba Vadisine kadar olan mıntıka " Kudüs Sancağı" idi.
Kudüs sözlüğü
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Sultan Abdülhamid, hükümdarlığında en çok ehemmiyet verdiği konulardan biri Siyonizm ve Filistin davasıydı. Abdülhamid, Yahudilerin Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasaklayan fermanlar çıkardı ve Yahudilerin Osmanlı vatandaşlığına alınmayacağını belirtti.
Osmanlı'nın İngilizlere karşı direnişi: Kudüs Muharebesi
◼ İngiliz General Edmund Allenby, Aralık
1917'de Kudüs'ü işgal ederek, Filistin'in Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti'ne bağlılığını sonlandırdı ve Siyonistlere hareket alanı açtı.
◼ İngilizlerin manda yönetimini sonlandırarak Filistin'den çekilmesinin ardından,
1948 yılında Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) diye andığı İsrail devletinin kuruluşu gerçekleşti.
◼ İsrail'in kurulmasıyla işgal süreci daha da yoğunlaştı. Yüz binlerce Filistinli yurtlarından sürüldü,
◼ İsrail saldırılarının katliam boyutuna vardı bu günlerde, Kudüs davasının müdafilerinden, Osmanlı torunu
Arif Tütüncü bugün de tavrı ve kararlığıyla ilham olmaya devam ediyor.
◼ İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar sırasında, cesur bir tavırla direnen Filistinlilerin yanı sıra, Tütüncü'nün
vakur duruşu hafızalarda yer etti.