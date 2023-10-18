Mescid-i Aksa'da Bir Osmanlı Torunu

Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca hükmettiği Kudüs topraklarında, Arif Tütüncü ve ailesi de yüzyıllar önce kök saldı. Kudüs'te doğmuş, büyümüş ve bu toprakları yürekten sahiplendi. Bir Osmanlı torunu olarak, Mescid-i Aksa'yı kıyamete kadar koruma sözü veriyor. Geçmişin mirası ve geleceğin umuduyla Arif Tütüncü, bir kahramanlık örneği sergiliyor.