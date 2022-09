Kudüs sözlüğü

🔻 Resulullah'ın (SAV) Mi'rac'ına şahit olmuş. Havada asılı kalan kaya manasına gelir. Evliya Çelebi burayı ziyaret ettiğinde bu kayanın havada öylece asılı kaldığını, buna hayret eden hamile kadınların neredeyse çocuklarını düşürdüğünü söylemiştir.

🔻 Yahudilere göre Hz. İbrahim'in (AS) Hz. İshak'ı (AS) kurban etmek için Moriah Tepesi'ne getirmiştir. Yine Yahudilerce Hz. İbrahim (AS) Hz İshak'ı (AS) kurban edecekken Cebrail (AS) koçu bu kayanın üzerinde indirildiği düşünülmektedir. Bundan dolayı Yahudiler bu kayayı sunak olarak kullanmıştır.