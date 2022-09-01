Kudüs sözlüğü

🔻 Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan yapının inşasına 685 yılında başlandı. 691 yılında tamamlanan Kubbetü's-Sahra, Mısır'ın yedi yıllık vergisi yapımında kullanılmak üzere tahsis edildi.
🔻 Kubbetü's-Sahra'nın önünde bulunan ve Silsile Kubbesi olarak bilinen yapı Kubbetü's-Sahra'yı modellemek amacıyla yapıldı. Hz. Muhammed'in (SAV) Mi'rac'ına tanıklık eden Muallak Kayası'nın etrafına dört büyük sütun dikilir.
🔻 Bu dört büyük sütun on iki sütunla çevrelenir. Elli iki tane pencere yerleştirilir. Dört büyük sütun dört mevsimi, on iki sütun bir yıldaki ayları, elli iki pencere ise bir yıldaki hafta sayısını temsil eder.
Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra farkı nedir?