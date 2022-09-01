Kudüs sözlüğü

🔻 İnşasındaki bu zaman vurgusundan dolayı Asr Sûresi'nin Kubbetü's-Sahra'ya nakşedildiği söylenebilir. İslam mimarisindeki kubbeli ve sekizgen olan ilk yapıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cennet'in sekiz kapısı olduğu geçtiğinden bu sekizgen yapının her bir köşesi Cennet'in sekiz kapısı olarak düşünülür.

🔻 Cehennem'in üzerinde on dokuz melek bulunduğundan sekizgenin her bir kenarı on dokuz metre yapılarak Cehennem'in varlığı da hatırlatılmak istenmiştir.

🔻 Kubbetü's-Sahra'nın yapımı tamamlandıktan sonra yüz bin dinar artmış. Dönemin halifesi Abdülmelik bin Mervan bu parayı güzel bir eser ortaya çıkardıkları için Kubbetü's-Sahra'nın inşasında çalışanlara hediye etmek istemiş. Ama onlar kabul etmemişler.

Müminin sınav kağıdı Kudüs