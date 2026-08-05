Osmanlı’nın namlı Valide Sultanı: Hatice Turhan

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Osmanlı için mücadele eden Valide Sultan

🔸 Hatice Turhan Valide Sultan, Osmanlı'nın varlığını devam ettirebilmesi için canından geçen, hanedan için ömrünü vakfeden bir Osmanlı kadınıdır. Öyle bir isimdir ki devlet aleyhine ne var ise bertaraf etmek için elinden geleni yapar.

🔸 "Ya mezar ya ölüm ya istiklal ya ölüm" diyerek Osmanlı'ya adeta yeniden hayat veren Hatice Turhan, Sultan İbrahim'in eşi, Sultan lV. Mehmed'in ise validesidir.

Osmanlı'nın hayırsever hanım sultanları